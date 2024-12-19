Путин впервые публично признал, что российские спецслужбы провалились

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря признал, что убийство генерала Игоря Кириллова в Москве стало следствием серьезного провала российских спецслужб.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает CBS News.

"Наши спецслужбы пропускают такие атаки. Следовательно, нам нужно совершенствовать эту работу. Мы не должны допустить столь очень серьезных промахов", – цитируют заявление Путина.

Это первый публичный комментарий российского лидера по поводу убийства генерала, сделанный лишь спустя более 48 часов после взрыва в жилом районе Москвы.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов был командующим войсками радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации.

Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за ликвидацию Кириллова, заявив, что взрывное устройство было заложено в электросамокат, оставленный у дверей жилого дома. По их данным, взрыв произошел, когда Кириллов и его помощник выходили из здания, что привело к гибели обоих.

Служба безопасности Украины назвала Кириллова законной целью, отметив его причастность к массовому применению запрещенного химического оружия на востоке Украины.

В свою очередь, российские следователи сообщили о задержании якобы исполнителя нападения – гражданина Узбекистана 1995 года рождения. По их версии, он был завербован украинскими спецслужбами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что смерть одного из самых известных российских генералов Игоря Кириллова стала не только внутренним событием для РФ, но и вызвала беспокойство в Европе, в частности в Италии. Итальянские СМИ обнародовали некоторые детали его участия в сомнительных миссиях "помощи" от РФ.

17 декабря генерал-лейтенант Кириллов, руководивший российскими войсками радиационной, химической и биологической защиты, погиб в Москве вместе со своим помощником. Взрывное устройство, закрепленное на самокате, сработало, когда оба мужчины входили в жилой дом. Игорь Кириллов прославился своим руководством над применением химического оружия в Украине, в частности, газа хлорпикрина, запрещенного международными соглашениями после Первой мировой войны.

