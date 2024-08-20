Российский президент Владимир Путин 20 августа встретился с матерями жертв теракта в Беслане, который произошел почти 20 лет назад. Это его первый визит на место трагедии за последние 16 лет. Российские СМИ сообщают, что во время встречи Путин сделал несколько заявлений, в частности, что организовавшие этот теракт боевики получали поддержку из-за границы.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всю помощь: и моральную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную", – сказал Путин.

Также Путин выразил мнение, что на Западе нет морали, а руководствуются только собственными интересами. Он заявил, что Россия победила террористов на Кавказе и победит "неонацистов", которые, по его словам, совершают преступления на Донбассе и в Курской области.

Кроме того президент РФ отметил, что враги России продолжают пытаться дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путину операцией в Курской области поставили оперативный пат . Одновременно закрытие вопроса с Коренево и Глушковским районом ставит диктатору Владимиру Путину оперативный пат, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в то время как российская федерального уровня пропаганда уделяет все внимание продвижению российских войск на Торецко-Покровском направлении, а также визиту военного преступника Путина, разыскиваемого МКС в Азербайджан, локальный, уровня "военнослужащих" и "войск-блоггеров", рассказывает о кризисе в Курщине. Как отметил Коваленко, удобная и ближайшая логистика на Белгородскую область – не работает. Логистика по Курской области страдает оперативностью из-за огневого контроля Сил обороны над основными артериями.

