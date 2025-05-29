Путин впервые заговорил о преемнике: названы фамилии людей, которые могут его заменить

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в рамках пропагандистского фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" впервые упомянул о своем возможном преемнике. Его заявление в комментарии для Главреда оценил политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Обычно подобные вещи не проговариваются просто так. В этом контексте часто вспоминают Дюмина, однако это не гарантировано. Ведь у Патрушева есть сын, и по возрастным критериям среди 'кремлевских принцев' он также подходит. В свое время предсказывали политическое будущее Иванову, но из-за определенных обстоятельств он исчез из публичного пространства." Сейчас разговоры.

По мнению политолога, информация о вероятных наследниках часто носит намеренно провокационный характер. Их назначением может быть обнаружение потенциальных претендентов, которых в случае необходимости можно будет нейтрализовать или ослабить. Примером такой ситуации, по мнению Золотарева, является Дюмин, которого в свое время называли преемником, а Курская операция должна была стать для него испытанием. Но, по словам эксперта, результатов это не дало, и впоследствии о нем упоминают гораздо реже.

"В итоге последнее слово останется за Путиным. Российская система власти устроена таким образом, что там не существует полного самодержавия — она функционирует на компромиссе интересов многих групп. Кандидатура, которая будет воспринята как наиболее приемлемая, получит преимущество. Но это не выглядит как сценарий с условным наследником. В любом случае. актуальной. Что будет до истечения нынешнего президентского срока Путина — увидим", – добавил политолог.

Золотарев также считает, что при условии удовлетворительного состояния здоровья Путин может оставаться в должности до 2036 года. Слухи о возможной замене двойником эксперт называет маловероятными, хотя признает, что некоторые внешние различия вызывают вопросы. В целом, по словам политолога, нет явных признаков того, что Путин готовится уйти с должности.

"А с политической точки зрения заявление о преемниках было провокацией движения среди людей с амбициями, чтобы посмотреть на их поведение", – резюмировал Золотарев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путин впервые заговорил о преемнике . Российский диктатор Владимир Путин заявил, что постоянно думает о преемнике и наверняка будет избрано несколько претендентов, а затем начнется что-то похожее на кастинг. Известный украинский политолог Вадим Денисенко объяснил, что могло стать катализатром такого заявления и реально ли диктатор мог задуматься о преемнике.

По его словам, российское общество давно "беременное" идеей преемника. Наши социологические исследования показали, что более половины населения есть страх, что Путин умрет и не назначит преемника, а треть считает, что преемник есть, но им пока его не покажут, потому что "еще рано". Но, конечно, мнение народа Путину мало интересно в этом вопросе. Главная причина заявления о преемнике, судя по всему, связана исключительно с элитными играми.