logo

BTC/USD

63738.40

ETH/USD

3094.98

LTC/USD

81.04

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин всегда готов к переговорам. Названо единственное возможное условие для диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин всегда готов к переговорам. Названо единственное возможное условие для диктатора

Владимир Путин всегда готов к переговорам с Украиной, но при условии принятия ее капитуляции, считает политический эксперт Виталий Портников. Однако такой шаг не принесет ожидаемый мир, а может спровоцировать гражданскую войну

сегодня, 12:32 comments1011
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Еще с 2014 года было ясно, что ставка на переговоры в войне России против Украины была ошибочной, об этом отметил политический эксперт Виталий Портников. По его мнению, завершение этой войны зависит исключительно от политической воли Запада, а также от его готовности предоставить Украине настоящие гарантии безопасности и рискнуть собственным конфликтом с Россией.

Путин всегда готов к переговорам. Названо единственное возможное условие для диктатора

Владимир Путин

"В 2019 году украинцы – среди которых был и Владимир Зеленский – обвиняли в нежелании закончить войну низкой интенсивности президента Петра Порошенко. Сейчас те же люди, которые голосовали за Зеленского, обвиняют в нежелании окончить большую войну своего вчерашнего кумира. Но на самом деле переговоры об окончании войны зависят не от президента Украины – Порошенко или Зеленского. Они зависят от президента России",
– подчеркнул Портников.

При этом эксперт утверждает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен соглашаться на такие переговоры, к тому же в последние годы сам статус Украины как независимого государства в российском политическом сознании окончательно уступил статус мятежной провинции, руками которой Запад ведет войну с Москвой.

"Возможно ли перемирие с мятежной провинцией? Опыт Чечни свидетельствует, что да – но для этого требуется полное истощение экономических и демографических ресурсов Российской Федерации. Такое истощение также возможно, вопрос только — когда. Меньшее истощение может создать условия для перевода войны высокой интенсивности в долгую войну низкой интенсивности. Вопрос только – когда",
– подчеркнул Портников.

Впрочем, как добавил эксперт, Путин всегда готов к переговорам о капитуляции – то есть о присоединении украинских земель к России. При этом он подчеркнул, что на самом деле заключение такого "мира" это также дорога к войне, в этот раз к гражданской.

"Итак, война, победоносная или оборонительная – это вовсе не альтернатива переговорам, война – это альтернатива их отсутствию и нежеланию России на них согласиться. И всем нам нужно эту реальность принять и попытаться в ней выжить",
– заявил эксперт.

Портников добавил, что НАТО, ядерный зонтик США и других государств, войска и базы НАТО – все, что может поставить Москву перед угрозой большего конфликта, к которому в России пока не готовы. Пока что это и есть наше окно возможностей, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ не намерены вести переговоры с Украиной, именно поэтому и объявили президента Владимира Зеленского в розыск.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/portnikov/posts/pfbid02jSjEGSzNaSVTNYcoCS9HkhgEYaDmLmiuE3Z1RZGkWkQvFY1DdDdmKuFCmxFb4s69l
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости