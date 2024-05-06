Путин всегда готов к переговорам. Названо единственное возможное условие для диктатора

Еще с 2014 года было ясно, что ставка на переговоры в войне России против Украины была ошибочной, об этом отметил политический эксперт Виталий Портников. По его мнению, завершение этой войны зависит исключительно от политической воли Запада, а также от его готовности предоставить Украине настоящие гарантии безопасности и рискнуть собственным конфликтом с Россией.

Владимир Путин

"В 2019 году украинцы – среди которых был и Владимир Зеленский – обвиняли в нежелании закончить войну низкой интенсивности президента Петра Порошенко. Сейчас те же люди, которые голосовали за Зеленского, обвиняют в нежелании окончить большую войну своего вчерашнего кумира. Но на самом деле переговоры об окончании войны зависят не от президента Украины – Порошенко или Зеленского. Они зависят от президента России",

– подчеркнул Портников.

При этом эксперт утверждает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен соглашаться на такие переговоры, к тому же в последние годы сам статус Украины как независимого государства в российском политическом сознании окончательно уступил статус мятежной провинции, руками которой Запад ведет войну с Москвой.

"Возможно ли перемирие с мятежной провинцией? Опыт Чечни свидетельствует, что да – но для этого требуется полное истощение экономических и демографических ресурсов Российской Федерации. Такое истощение также возможно, вопрос только — когда. Меньшее истощение может создать условия для перевода войны высокой интенсивности в долгую войну низкой интенсивности. Вопрос только – когда",

– подчеркнул Портников.

Впрочем, как добавил эксперт, Путин всегда готов к переговорам о капитуляции – то есть о присоединении украинских земель к России. При этом он подчеркнул, что на самом деле заключение такого "мира" это также дорога к войне, в этот раз к гражданской.

"Итак, война, победоносная или оборонительная – это вовсе не альтернатива переговорам, война – это альтернатива их отсутствию и нежеланию России на них согласиться. И всем нам нужно эту реальность принять и попытаться в ней выжить",

– заявил эксперт.

Портников добавил, что НАТО, ядерный зонтик США и других государств, войска и базы НАТО – все, что может поставить Москву перед угрозой большего конфликта, к которому в России пока не готовы. Пока что это и есть наше окно возможностей, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ не намерены вести переговоры с Украиной, именно поэтому и объявили президента Владимира Зеленского в розыск.