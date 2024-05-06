Путин всегда готов к переговорам. Названо единственное возможное условие для диктатора

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Ткачик Олеся
Еще с 2014 года было ясно, что ставка на переговоры в войне России против Украины была ошибочной, об этом отметил политический эксперт Виталий Портников. По его мнению, завершение этой войны зависит исключительно от политической воли Запада, а также от его готовности предоставить Украине настоящие гарантии безопасности и рискнуть собственным конфликтом с Россией.
Владимир Путин
При этом эксперт утверждает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен соглашаться на такие переговоры, к тому же в последние годы сам статус Украины как независимого государства в российском политическом сознании окончательно уступил статус мятежной провинции, руками которой Запад ведет войну с Москвой.
Впрочем, как добавил эксперт, Путин всегда готов к переговорам о капитуляции – то есть о присоединении украинских земель к России. При этом он подчеркнул, что на самом деле заключение такого "мира" это также дорога к войне, в этот раз к гражданской.
Портников добавил, что НАТО, ядерный зонтик США и других государств, войска и базы НАТО – все, что может поставить Москву перед угрозой большего конфликта, к которому в России пока не готовы. Пока что это и есть наше окно возможностей, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ не намерены вести переговоры с Украиной, именно поэтому и объявили президента Владимира Зеленского в розыск.
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