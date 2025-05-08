Путин встречается с Си Цзиньпином: что заявил о войсках Китая

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Недилько Ксения
Парадный расчет войск КНР на параде 9 мая в Москве будет самым крупным из иностранных, заявил Путин во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином, передает о кремлевском агентстве ТАСС.
Путин встречается с Си. Фото: скриншот из видео росСМИ
Путин также заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование юбилея победы над милитаристской Японией.
Он добавил, что жертвы народов России и Китая во Второй мировой войне стоят того, чтобы о них никогда не забывать.
Также Путин заявил, что намерен обменяться с Си Цзиньпином мнениями по всему комплексу отношений.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что на параде в Москве ко Дню победы примут участие военные из 13 стран, которые пройдут маршем по Красной площади.
Несмотря на международную изоляцию, санкции и полномасштабную войну против Украины, 9 мая в Москве планируется провести масштабный парад ко Дню победы. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран. Какие страны будут маршировать на параде в Москве 9 мая:
- Беларусь
- Китай
- Азербайджан
- Узбекистан
– Вьетнам
– Египет
- Кыргызстан
- Лаос
- Казахстан
- Мьянма
- Таджикистан
- Туркменистан
– Монголия.
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