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Путин встречается с Си Цзиньпином: что заявил о войсках Китая

Путин заявил, что будут делать войска Китая в России

сегодня, 10:39
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Недилько Ксения

Парадный расчет войск КНР на параде 9 мая в Москве будет самым крупным из иностранных, заявил Путин во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином, передает о кремлевском агентстве ТАСС.

Путин встречается с Си Цзиньпином: что заявил о войсках Китая

Путин встречается с Си. Фото: скриншот из видео росСМИ

"Завтра на Красной площади в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих народно-освободительной армии Китая. Насколько мне известно, это самый большой по численности иностранных военных контингентов" , – заявил Путин.

Путин также заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование юбилея победы над милитаристской Японией.

" Отношения Россия и Китая носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер", -   заявил российский диктатор.

Он добавил, что жертвы народов России и Китая во Второй мировой войне стоят того, чтобы о них никогда не забывать.

Также Путин заявил, что намерен обменяться с Си Цзиньпином мнениями по всему комплексу отношений.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что на параде в Москве ко Дню победы примут участие военные из 13 стран, которые пройдут маршем по Красной площади.

Несмотря на международную изоляцию, санкции и полномасштабную войну против Украины, 9 мая в Москве планируется провести масштабный парад ко Дню победы. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран. Какие страны будут маршировать на параде в Москве 9 мая:

- Беларусь

- Китай

- Азербайджан

- Узбекистан

– Вьетнам

– Египет

- Кыргызстан

- Лаос

- Казахстан

- Мьянма

- Таджикистан

- Туркменистан

– Монголия.



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