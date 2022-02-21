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Путин вводит войска на оккупированный Донбасс

Этими же указами так называемые "ДНР" и "ЛНР" признаются Россией "суверенными и независимыми государствами"

21 февраля 2022, 23:48
Автор:

Ольга Чародий
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Президент России Владимир Путин после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах". Об этом говорится в  указах Путина.

Путин вводит войска на оккупированный Донбасс

Путин - фото из открытых источников


Согласно опубликованным документам, в связи с обращением главарей "республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника российскому Минобороны поручается обеспечить осуществление Вооруженными силами "функций по поддержанию мира" на оккупированных территориях. 


Этими же указами так называемые "ДНР" и "ЛНР" признаются Россией "суверенными и независимыми государствами". А также поручается установить с ними "дипломатические отношения".


Напомним, в понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин признал "независимость" и "суверенность" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сделал это в конце своего обращения, во время которого сделал много резких выпадов в адрес Украины и Запада. Эксперты, опрошенные "Комментарии", проанализировали последствия этого решения хозяина Кремля. Война за независимость Украины действительно началась сегодня Политический эксперт дипломат Вадим Трюхан считает, что признанием "Л/ДНР" Путин дал шанс. Всем. "Первое. Украине – стать сильной, единой и субъектной.


На кону – существование украинского государства, свобода и жизнь каждого гражданина. Второе. Западу — наконец-то избавиться от розовых очков и выступить единственным фронтом против фюрера современности, которым себя продемонстрировал миру Путин. Третье. Народу России, который или поймет, что их царь ведет их на заклание или будет обречен на маргинализацию", – объясняет эксперт.






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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/67825/photos
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