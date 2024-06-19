Путин выбрал неожиданное место для следующей эскалации: хочет досадить всем

Многие специалисты сходятся во мнении, что кремлевский диктатор Владимир Путин в ближайшие месяцы попытается в очередной раз "поднять ставки", начав очередную эскалацию. По мнению экспертов, он это будет делать в преддверии избирательной кампании в США для того, чтобы ослабить Соединенные Штаты и поднять свои ставки на переговорах по перераспределению мировых сфер влияния. При этом часть экспертов считает, что РФ может атаковать Латвию, поскольку это, якобы, самая легкая цель, а НАТО ничего не успеет сделать.

Владимир Путин

Впрочем, политолог и военный Виктор Таран не верят в такой сценарий, по его словам, россияне не создают в этом направлении ударные группы. Напротив – они уменьшают военное присутствие на этих направлениях. Так 80% воинских частей, которые были с границами с Финляндией (а это рядом с Латвией) перебросили в Украину.

"Если планировать там эскалацию – для чего уменьшать военное присутствие? Тогда где? На мой взгляд, это может стать небольшой контролируемый конфликт между Северной и Южной Кореей. Идеальный вариант для Путлера вступить в конфликт чужими руками. Да еще на границе с Китаем и в критической близости от США", — говорит Таран.

При этом он подчеркивает, что визит Путина в Северную Корею ложится в логику этих событий.

"Посудите сами, по результатам визита Путин намекнул, что Россия может начать поставки в КНДР боевые самолеты и дальнобойные ракеты. Обращая внимание на заявления Запада о поставках Украине F-16 и дальнобойных вооружений для ударов по территории России, они заявили, что не исключают для себя усиления военно-технического сотрудничества с КНДР. Так это будет или нет – скоро увидим", – отметил политолог.

По его словам, времени до начала новой эскалации у россиян не много – до старта избирательной кампании в США осталось менее четырех месяцев

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия и Северная Корея подписали соглашение о всеобъемлющем партнерстве.



