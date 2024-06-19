Путин выбрал неожиданное место для следующей эскалации: хочет досадить всем

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Ткачик Олеся
Многие специалисты сходятся во мнении, что кремлевский диктатор Владимир Путин в ближайшие месяцы попытается в очередной раз "поднять ставки", начав очередную эскалацию. По мнению экспертов, он это будет делать в преддверии избирательной кампании в США для того, чтобы ослабить Соединенные Штаты и поднять свои ставки на переговорах по перераспределению мировых сфер влияния. При этом часть экспертов считает, что РФ может атаковать Латвию, поскольку это, якобы, самая легкая цель, а НАТО ничего не успеет сделать.
Владимир Путин
Впрочем, политолог и военный Виктор Таран не верят в такой сценарий, по его словам, россияне не создают в этом направлении ударные группы. Напротив – они уменьшают военное присутствие на этих направлениях. Так 80% воинских частей, которые были с границами с Финляндией (а это рядом с Латвией) перебросили в Украину.
При этом он подчеркивает, что визит Путина в Северную Корею ложится в логику этих событий.
По его словам, времени до начала новой эскалации у россиян не много – до старта избирательной кампании в США осталось менее четырех месяцев
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия и Северная Корея подписали соглашение о всеобъемлющем партнерстве.
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