Путин выбрал нетрадиционный маршрут полета на Аляску для переговоров с Трампом: чего хочет избежать

Российский диктатор Владимир Путин отправится на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Это впервые за 10 лет глава РФ посетит Соединенные Штаты. Организация саммита сопровождается повышенными мерами безопасности и нетрадиционным маршрутом перелета для Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина намечена на 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Саммит состоится на объединенной авиабазе Элмендорф-Ричардсон. Американские чиновники до последнего пытались избежать переговоров на военном объекте. Однако только в Анкоридже была достаточная инфраструктура для приема обеих делегаций и гарантии безопасности.

Air Force One с Дональдом Трампом на борту вылетит из Вашингтона поздним вечером в четверг и прибудет на Аляску утром в пятницу.

Вместо традиционных перелетов через международные территории маршрут Путина в этот раз будет несколько отличаться. Самолет российского диктатора пролетит через Берингов пролив во избежание пребывания над международными водами и войдет в воздушное пространство США непосредственно с российской территории.

"Вполне логичным кажется, что наша делегация просто перелетит над Беринговым проливом, а такой важный и ожидаемый саммит лидеров обеих стран состоится на Аляске", – сказал советник Путіна Юрий Ушаков.

Вероятно, Путин таким образом хочет избежать попадания на территорию действия Римского устава. Ведь в случае непредсказуемой ситуации, если самолет главы Кремля сядет в стране, где распространяется право Международного уголовного суда, его могут задержать. В 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина.

Также известно, что в день переговоров Федеральное управление гражданской авиации США закроет небо над Аляской. Американские и российские спецслужбы согласовали беспрецедентные меры безопасности. Агенты Секретной службы США будут обеспечивать охрану российского диктатора во время всего визита.

Бывший высокопоставленный офицер Секретной службы Роберт Макдональд заявил, что обе стороны "хотят избежать каких-либо инцидентов". Он подчеркнул, что американские спецслужбы способны "отложить политику в сторону" и гарантировать полную защиту гостя.

Это первый визит Путина в США за последнее десятилетие. Предыдущая поездка состоялась в 2015 году, когда он выступал на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

