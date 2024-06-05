Путин выдает желаемое за действительно: какие потери ВСУ ему привиделись

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Ткачик Олеся
Кремлевскому диктатору Владимиру Путину привиделись огромные потери Украины, которые она якобы несет на фронте.
Война в Украине
Более того, он цинично соврал, что соотношение невозвратных потерь РФ и Украины — примерно один к пяти.
Кроме того, Путин заявил, что Украина в месяц мобилизует порядка 30 тысяч человек, в последние два месяца по 50-52 тысячи человек.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в мае оккупационная армия уже установила несколько антирекордов в Украине. Например, можно говорить о том, что оккупационная армия установила абсолютный рекорд потерь по личному составу. Так, в Генштабе сообщили, что по состоянию на 27 мая россияне потеряли на войне более 502 тыс. человек личного состава. При этом в декабре прошлого года в США говорили о 315 тыс. раненых и убитых россиян, а в НАТО в марте 2024 заявили о 350 тыс. погибших россиянах.
По информации канцлера Германии Олафа Шольца, кремлевский диктатор Владимир Путин жертвует своими гражданами, отправляя их на войну в Украину, где они гибнут. Шольц сообщил, что есть информация о 24 тысячах погибших и тех, кто получил тяжелые ранения каждый месяц.
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Ігор
5 июня 2024, 21:22
Альтернативна інформація. Тепер чекаємо інформацію з брехломарафону. Буде терпілам що з чим порівнювати. Головне, при порівнянні, не забувати: війна зачепить всіх, воювати будемо всі, до останнього українця, воювати будемо навіть лопатами, ... При малих втратах так буває?