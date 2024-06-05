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Путин выдает желаемое за действительно: какие потери ВСУ ему привиделись

Кремлевский диктатор Владимир Путин выдает желаемое за действительное, озвучивая потери армии Украине в войне с РФ

5 июня 2024, 22:13
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевскому диктатору Владимиру Путину привиделись огромные потери Украины, которые она якобы несет на фронте.

Путин выдает желаемое за действительно: какие потери ВСУ ему привиделись

Война в Украине

"По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Но это санитарные и безвозвратные потери. И то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно",
— заявил Путин.

Более того, он цинично соврал, что соотношение невозвратных потерь РФ и Украины — примерно один к пяти.

"Если вас только это интересует, я могу сказать, что об этом, как правило, вообще никто никогда не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры",
— сказал Путин, хотя именно этим он сам и занимается.

Кроме того, Путин заявил, что Украина в месяц мобилизует порядка 30 тысяч человек, в последние два месяца по 50-52 тысячи человек.

"По 30 тысяч, ну, в прошлом, позапрошлом месяце где-то 50-55 тысяч, по нашим данным, они набрали. Но это не решает проблему. Знаете, почему? Потому что вся эта мобилизация только закрывает потери. Она вся идёт на восполнение потерь",
— озвучил выдуманную информацию Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в мае оккупационная армия уже установила несколько антирекордов в Украине. Например, можно говорить о том, что оккупационная армия установила абсолютный рекорд потерь по личному составу. Так, в Генштабе сообщили, что по состоянию на 27 мая россияне потеряли на войне более 502 тыс. человек личного состава. При этом в декабре прошлого года в США говорили о 315 тыс. раненых и убитых россиян, а в НАТО в марте 2024 заявили о 350 тыс. погибших россиянах.

По информации канцлера Германии Олафа Шольца, кремлевский диктатор Владимир Путин жертвует своими гражданами, отправляя их на войну в Украину, где они гибнут. Шольц сообщил, что есть информация о 24 тысячах погибших и тех, кто получил тяжелые ранения каждый месяц.





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Источник: https://www.interfax.ru/spief2024/965151
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Обсуждения

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Ігор

5 июня 2024, 21:22

Альтернативна інформація. Тепер чекаємо інформацію з брехломарафону. Буде терпілам що з чим порівнювати. Головне, при порівнянні, не забувати: війна зачепить всіх, воювати будемо всі, до останнього українця, воювати будемо навіть лопатами, ... При малих втратах так буває?


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