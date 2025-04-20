Президент России Владимир Путин получил награду за лидерские качества Международной федерации этноспорта. Сам глава Кремля на церемонии не присутствовал, вместо него награду в Санкт-Петербурге принял министр спорта Российской Федерации и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев, с которого ранее были сняты санкции Европейского Союза.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Событие произошло в рамках VII Международного форума этноспорта. Об этом сообщил телеканал "Матч ТВ".

"По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина большая честь получить приз за лидерство. Я отвезу награду в Москву и передам в администрацию президента и главу государства. Наш президент очень много делает для развития физической культуры и спорта, еще больше он делает для сохранения нематериального наследия, культуры, к которым относятся и традиционные виды спорта", — сказал Дегг.

В социальных сетях эта новость вызвала оживленную реакцию. Пользователи с юмором прокомментировали награждение, шутя, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам не смог лично получить награду, поскольку был занят другими делами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе объяснили, почему Путин предложил "пасхальное перемирие" . Россия пытается использовать "пасхальное перемирие" для дискредитации Украины в глазах Запада по установлению мира. Кроме того, это попытка влияния на США в мирном процессе.

Институт изучения войны провел анализ заявления российского диктатора Владимира Путина о введении "пасхального перемирия". Учреждение считает, что Россия пытается использовать этот фактор для дискредитации Украины.