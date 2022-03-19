Путин вылез из бункера: что стоит за очередным пропагандистским шоу с участием диктатора

Президент страны-агрессора – России – Владимир Путин 18 марта впервые за долгое время вышел в массы. Он принял участие в концерте в честь годовщины аннексии Крыма. Пытался оправдать оккупацию Крыма в 2014-м и вторжение в Украину в 2022-м тем, что украинцев якобы "спасают от геноцида" и "неонацистов". О чем говорит это появление (ранее высказывались предположения, что Путин не вылезет из бункера) и эти заявления? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путину нечего предложить своим гражданам, кроме военной истерии

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что Путин хочет сделать войну "популярной".

"Ему нечего предложить своим гражданам, кроме военной истерии, – поясняет эксперт. – Российская экономика схлопывается, со страной-агрессором никто не хочет иметь дела, уровень жизни в РФ будет гарантировано падать. Остается лишь устраивать пропагандистские шоу с участие Путина – типа вчерашнего".

По мнению Сергея Тарана, для Украины и мира ничего нового российским диктатором сказано не было. Что с ним, что его страной всем всё уже ясно…

Путин дал понять, что в ближайшее время примет решение о проведении мобилизационных мероприятий

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков рассуждает так:

"Ничего странного в появлении Путина на людях на данном этапе нет. Дело в том, что те потери, которые несет российская армия в Украине, требуют восполнения. И этим своим появлением Путин, похоже, дал понять, что в ближайшее время примет решение о проведении мобилизационных мероприятий. Так что он фактически готовит к этому население РФ".

Дмитрий Громаков не сомневается, что личное участие Путина в такого рода мероприятиях его готовность втягивать в войну против Украины не только профессиональных военных и наемников, но и широкие массы.

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