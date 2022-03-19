Путин вылез из бункера: что стоит за очередным пропагандистским шоу с участием диктатора

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Кравцев Сергей
Президент страны-агрессора – России – Владимир Путин 18 марта впервые за долгое время вышел в массы. Он принял участие в концерте в честь годовщины аннексии Крыма. Пытался оправдать оккупацию Крыма в 2014-м и вторжение в Украину в 2022-м тем, что украинцев якобы "спасают от геноцида" и "неонацистов". О чем говорит это появление (ранее высказывались предположения, что Путин не вылезет из бункера) и эти заявления? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Политический эксперт Сергей Таран уверен, что Путин хочет сделать войну "популярной".
По мнению Сергея Тарана, для Украины и мира ничего нового российским диктатором сказано не было. Что с ним, что его страной всем всё уже ясно…
Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков рассуждает так:
Дмитрий Громаков не сомневается, что личное участие Путина в такого рода мероприятиях его готовность втягивать в войну против Украины не только профессиональных военных и наемников, но и широкие массы.
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