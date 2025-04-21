Российский диктатор Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин и Папа Римский Франциск

"На протяжении всех лет своего понтификата он (Папа Римский Франциск — прим. ред.) активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, а также конструктивному взаимодействию между Россией и Святым престолом, — говорится в послании Путина. сохраню самую светлую память о ней".

Путин отметил, что Папа Римский Франциск обладал большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости.

Путин и Франциск были лично знакомы. Они трижды виделись очно – во время коротких визитов президента РФ в Ватикан в 2013, 2015 и 2019 годах, а также общались по телефону, в последний раз – в декабре 2021 года. Путин ежегодно в марте направлял Папе Римскому поздравление с годовщиной избрания на престол Святого Петра, а каждый декабрь в Ватикане получали послание от россиянина по случаю Нового года и Рождества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня в Ватикане умер Папа Римский Франциск в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.

Vatican News тоже опубликовал сообщение в Фейсбуке: "Несколько минут назад кардинал Кевин Фаррелл, Камерленг Святой Римской Церкви со скорбью возвестил о смерти Папы Франциска:

"Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью должен известить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, особенно беднейших и самых маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса, мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога", – говорится в сообщении.