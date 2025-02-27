Путин высказался о первых контактах с администрацией Трампа: на что обратил внимание диктатор

Кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что первые контакты Москвы с новой администрацией США "вызывают оптимизм". По его словам, партнеры демонстрируют "реалистический подход" к ситуации. Об этом российский диктатор сообщил на заседании коллегии ФСБ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

"Наши нынешние партнеры проявляют прагматизм, реальный взгляд на ситуацию, отказываясь от многочисленных стереотипов, так называемых правил, а также мессианских идеологических клише своих предшественников", — заявил Путин.

Диктатор также отметил, что именно эти факторы привели к "кризису международных отношений" и способствовали внутреннему распаду западного сообщества.

Путин заверил, что эти проблемы появляются как в экономике многих западных стран, так и в их внутренней политике, что особенно заметно в процессах внутренних политических изменений.

27 февраля представители России и США встретились в Стамбуле для переговоров, в частности по вопросам функционирования посольств. Российская делегация посетила резиденцию генконсула США.

Напомним, во время первой встречи в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стороны обсуждали, в частности, ситуацию в Украине. На этот раз основное внимание было уделено вопросам возобновления работы посольств.

Ранее министр иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в результате этой встречи станет ясно, как быстро и эффективно обе стороны смогут решать эти вопросы. Кроме того, в Госдепартаменте США сообщили, что Украина не является частью повестки переговоров в Стамбуле.

Как уже писали "Комментарии", с начала полномасштабного вторжения Россия совершила около 27 тысяч атак дронами, и это лишь те, которые удалось сбить силам обороны Украины. Среди них есть и "Шахеды". По словам военного аналитика Романа Свитана, Россия достигла стабильного производственного уровня в производстве дронов.