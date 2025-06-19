Путин выставил условия личной встречи с Зеленским: чего он хочет

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако вновь подверг сомнению легитимность его полномочий.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом он сказал под общение с представителями СМИ.

Он добавил, что эта встреча возможна на завершающем этапе переговоров.

"Я готов встречаться с Зеленским, но не чтобы не сидеть там и что-то делить до бесконечности, а поставить точку",- сказал диктатор.

Он заявил, что ему неважно с кем встречаться.

"Мы готовы к встречам… я готов встречаться с кем-либо, в том числе и с Зеленским… Если украинское государство считает, что именно этот человек должен вести переговоры – пожалуйста, пусть это будет Зеленский", – заявил глава Кремля.

В то же время Путин заявил, что вопрос состоит в том, кто уполномочен подписывать официальные документы. В этом контексте он снова повторил тезис о якобы нелегитимности действующего президента Украины.

Он выразил мнение, что в Конституции Украины не предусмотрено продление президентских полномочий. По его убеждению, продление полномочий возможно только для Верховной Рады в случае введения военного положения.

"Да, там действительно отмечено, что во время военного положения выборы не проводятся. Это факт. Но нигде не сказано, что президентские полномочия автоматически продлеваются – нет, такого нет", – заявил Путин.

Далее он пришел к выводу, что вся система государственной власти в Украине якобы нелегитимна. Мол, если президент утратил легитимность, то и все его назначения тоже не имеют силы.

"Почему я вообще это говорю? Нам, в сущности, неважно, кто ведет переговоры – даже если это действующий глава этого режима. Я даже не исключаю встречи, но только если это финальная стадия, чтобы поставить точку. А подпись должна быть легитимной", – добавил президент РФ.

В итоге он заявил, что в противном случае новое руководство Украины может отказаться от таких договоренностей: "Придет другая власть – и просто выбросит это все в помойку".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин назвал причины, почему перевооружение НАТО не имеет смысла для РФ. Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя, а увеличение оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП бессмысленно. Об этом он заявил во время встречи с представителями информационных агентств.

По его словам, РФ постоянно усовершенствует свои вооруженные силы и оборонные возможности.





