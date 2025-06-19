Путин выставил условия личной встречи с Зеленским: чего он хочет

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Лиля Воробьева
Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако вновь подверг сомнению легитимность его полномочий.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Об этом он сказал под общение с представителями СМИ.
Он добавил, что эта встреча возможна на завершающем этапе переговоров.
Он заявил, что ему неважно с кем встречаться.
В то же время Путин заявил, что вопрос состоит в том, кто уполномочен подписывать официальные документы. В этом контексте он снова повторил тезис о якобы нелегитимности действующего президента Украины.
Он выразил мнение, что в Конституции Украины не предусмотрено продление президентских полномочий. По его убеждению, продление полномочий возможно только для Верховной Рады в случае введения военного положения.
Далее он пришел к выводу, что вся система государственной власти в Украине якобы нелегитимна. Мол, если президент утратил легитимность, то и все его назначения тоже не имеют силы.
В итоге он заявил, что в противном случае новое руководство Украины может отказаться от таких договоренностей: "Придет другая власть – и просто выбросит это все в помойку".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин назвал причины, почему перевооружение НАТО не имеет смысла для РФ. Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя, а увеличение оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП бессмысленно. Об этом он заявил во время встречи с представителями информационных агентств.По его словам, РФ постоянно усовершенствует свои вооруженные силы и оборонные возможности.
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