Путин выставил в Москве трофейную технику Запада: как реагируют в мире

До 9 мая Владимир Путин организовал в Москве громко распиаренную пропагандистскими СМИ выставку захваченной в Украине западной техники – уцелевшей или уничтоженной. Западные издания видят четкий сигнал от режима Кремля.

В Москве показывают захваченную на фронте технику ВСУ (скрин из видео)

На выставке представлено более 30 единиц военной техники из 12 стран, что отмечено флагами стран происхождения. В их числе американский танк Abrams, боевая машина пехоты M2 Bradley, германский танк Leopard 2, британские бронированные машины Husky и Mastiff, еще гаубицы из США.

"Россия организовала месячную выставку трофейной военной техники из войны в Украине с сообщением, что, даже когда она борется со всем "коллективным Западом", победа неизбежна. (...) Путин пытается приравнять лидеров Украины к нацистам Второй мировой войны и изобразить Россию как нацию, которая спасает мир своей "специальной военной операцией", – сообщает Washington Post .

Британское издание BBC приводит мнение, что в Кремле пытаются провести параллели с войной СССР против нацистской Германии и выставляют РФ в этой войне жертвой нападения из-за границы. Еще одна цель – попытка дополнительно демонизировать Запад в сознании россиян.

Работающий в Лондоне аналитик российско-украинской войны Алекс Кокчаров обращает внимание на то, что посмотреть на захваченную западную технику в Москве сошлись тысячи людей. "Прекратите говорить, что это "война Путина". К сожалению, это война России", – пишет он в соцсети Х .

При этом западные публицисты говорят о циничных и лживых попытках Владимира Путина провести параллель между СССР как жертвой агрессии гитлеровской Германии и Россией, как жертвой воображаемой агрессии со стороны "коллективного Запада" в лице Украины.

Полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер упоминает об одном историческом казусе, о котором забыл Путин, делая такие параллели. В своем профиле в Х он ретвитнул видео военного парада на Красной площади в Москве 1 мая 1941 года.

"В Европе война, тысячи погибших, миллионы разрушенных домов. На Красной площади парад принимает Сталин. Союзники из Третьего рейха приглашены как гости", – подписано под этим видео.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что первые две страны ЕС сообщили, будут ли присутствовать на инаугурации Путина.