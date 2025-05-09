Во время парада в Москве российский диктатор Владимир Путин заявил, что представители разных национальностей, воевавших во Второй мировой, это "русские солдаты" .

Владимир Путин на параде в Москве. Фото: росСМИ

"Наша обязанность — сохранять в памяти подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории российскими солдатами", — заявил он.

Он также заявил, что вся страна-агрессорка поддерживает участников так называемой СВО, которой россияне называют полномасштабную войну в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из Вашингтона довольно часто доносятся заявления, которые говорят о том, что США начинают понимать позицию России по ключевым вопросам, включая войну против Украины. При этом есть ряд вопросов, по которым позиции администрации США и Кремля не совпадают. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал помощник президента РФ и бывший посол России в США Юрий Ушаков, заявление которого приводит Reuters.

"Очевидно, что есть понимание того, чего мы пытаемся достичь в результате этой ситуации", — сказал российский чиновник. "И в какой-то мере наши требования, наши мнения, наши предложения учитываются. Не все из них. Но процесс идет", — добавил Ушаков.