Путин забыл о Курской области после того, как армия РФ не смогла освободить регион

Российский диктатор Владимир Путин практически перестал публично говорить о событиях в Курской области в 2025 году. В январе этого года Путин лишь однажды вспомнил регион, частично захваченный украинскими войсками – и это было приветствие к работникам прокуратуры.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание "Агентство" проанализировало публичные выступления Владимира Путина за последние шесть месяцев, то есть с начала прорыва российской границы в августе 2024 года и боев в Курской области на территории РФ.

Больше всего Путин упоминал Курскую область в начале боев в августе прошлого года – 8 раз. Столько раз российский диктатор вспомнил о Курщине в декабре, когда подводил итоги года. В январе Путин лишь однажды публично что-то говорил о Курской области, и это не касалось боев. Глава Кремля поздравил местных работников прокуратуры.

"Почти тотальное игнорирование происходящего в Курской области происходит на фоне замедления продвижения российских военных в этом регионе", — указывает "Агентство".

Сколько раз Путин говорил о Курской области:

— Август – 8

— Сентябрь – 4

— Октябрь – 4

— Ноябрь – 5

— Декабрь – 8

— Январь – 1

Как пишет "Агентство", российский диктатор пытается публично говорить о других вещах, в частности о Трампе в январе Путин упомянул дважды в своих выступлениях, что больше чем о Курской области.

Согласно данным DeepState, российские войска замедлили темпы продвижения в последние месяцы в Курской области. До 30 января ВСУ сохраняет контроль над 439,5 кв. км территории Курской области. Еще 187 кв. км находятся в "серой зоне".

Ранее портал "Комментарии" сообщал об изменениях темпов продвижения российской армии в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что войска КНДР исчезли из Курской области. В Кремле неожиданно отреагировали.