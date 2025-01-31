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Путин забыл о Курской области после того, как армия РФ не смогла освободить регион

Владимир Путин избегает публичных упоминаний о Курской области.

сегодня, 16:30
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Автор:
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин практически перестал публично говорить о событиях в Курской области в 2025 году. В январе этого года Путин лишь однажды вспомнил регион, частично захваченный украинскими войсками – и это было приветствие к работникам прокуратуры.

Путин забыл о Курской области после того, как армия РФ не смогла освободить регион

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание "Агентство" проанализировало публичные выступления Владимира Путина за последние шесть месяцев, то есть с начала прорыва российской границы в августе 2024 года и боев в Курской области на территории РФ.

Больше всего Путин упоминал Курскую область в начале боев в августе прошлого года – 8 раз. Столько раз российский диктатор вспомнил о Курщине в декабре, когда подводил итоги года. В январе Путин лишь однажды публично что-то говорил о Курской области, и это не касалось боев. Глава Кремля поздравил местных работников прокуратуры.

"Почти тотальное игнорирование происходящего в Курской области происходит на фоне замедления продвижения российских военных в этом регионе", — указывает "Агентство".

Сколько раз Путин говорил о Курской области:

  • — Август – 8
  • — Сентябрь – 4
  • — Октябрь – 4
  • — Ноябрь – 5
  • — Декабрь – 8
  • — Январь – 1

Как пишет "Агентство", российский диктатор пытается публично говорить о других вещах, в частности о Трампе в январе Путин упомянул дважды в своих выступлениях, что больше чем о Курской области.

Согласно данным DeepState, российские войска замедлили темпы продвижения в последние месяцы в Курской области. До 30 января ВСУ сохраняет контроль над 439,5 кв. км территории Курской области. Еще 187 кв. км находятся в "серой зоне".

Ранее портал "Комментарии" сообщал об изменениях темпов продвижения российской армии в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что войска КНДР исчезли из Курской области. В Кремле неожиданно отреагировали.



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Источник: https://t.me/agentstvonews/8975
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