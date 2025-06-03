Путин загадочно исчез из публики: куда он делся

После серии мощных взрывов на российских аэродромах стратегической авиации президент РФ Владимир Путин фактически скрылся из публичного пространства. В последний раз его видели 31 мая, а все появившиеся после этой даты видеозаписи пользователи сети уже назвали "консервами" — то есть заранее записанными материалами, подготовленными для плановых публикаций: на каждом из них Путин в разных одеждах.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент якобы находился в курсе событий и получал информацию о украинской спецоперации под названием "Паутина" в режиме реального времени. В то же время сам Путин так и не выступил ни с одним официальным заявлением относительно потерь стратегических бомбардировщиков.

На сайте администрации президента РФ 3 июня появилась информация о протокольной встрече Путина с главой Министерства природных ресурсов, во время которой они якобы обсуждали изменение климата. Днем ранее, 2 июня, было объявлено о встрече с уполномоченной по делам детей Марией Львовой-Беловой, а 30 мая с протоиереем Александром Ткаченко. Однако ни одного комментария об атаках, ставших резонансным ударом по российской армии, так и не прозвучало.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что удары ВСУ по стратегической авиации 1 июня стали для Кремля "угнетающим шоком". Российские пропагандисты не смогли предоставить никакого четкого объяснения событиям, а угрожающие заявления об "возмездии" от Дмитрия Медведева выглядели слабо даже на фоне его обычно агрессивной риторики.

Само молчание Путина вызвало волну возмущения, сарказма и насмешки не только со стороны противников агрессии РФ, но и среди сторонников так называемого "Z-движения".

"Уже четыре дня от Пипы никаких заявлений и новостей. Помогите найти человека. Может, что-нибудь случилось?" — иронизируют даже самые ярые сторонники политики Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России призвали расстрелять срочников после украинской атаки по аэродромам . Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал расстрелять срочника, снявшего короткое видео в момент атаки беспилотниками по российским аэродромам в рамках украинской спецоперации "Паутина".

Владимир Соловьев во время выступления в своем шоу, которое транслировалось в эфире государственного телеканала РФ, прокомментировал распространившееся в сети видео российского срочника. Российский пропагандист назвал военного изменника и призвал привлечь его к ответственности из-за расстрела.