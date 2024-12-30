Путин заговорил о "денацификации" Украины по-новому: о чем идет речь

Российский диктатор Владимир Путин выдал новую стратегию противодействия "экстремизму". Таким образом правитель РФ вынужден угождать своему электорату и, вместе с тем, балансировать между потребностью страны в рабочей силе для ее экономики и армии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что Путин закрепил свою так называемую политику "денацификации" Украины в новом документе государственной стратегии о противодействии якобы "экстремизму", демонстрируя, что он продолжает выдвигать те же требования по отстранению украинской власти, которые он выдвинул в 2022 году, когда начал полномасштабное вторжение в Украину.

Путин подписал 28 декабря новую Стратегию противодействия экстремизму в России.

В отчете указывается, что последнюю итерацию такой стратегии Путин подписал в 2020 году.

Стратегия 2024 года впервые содержит упоминания о "русофобии", которую документ определяет, как "недружественное, предвзятое и враждебное" отношение и "дискриминационные действия" в отношении российских граждан, языка и культуры со стороны недружественных к России государств.

"Документ 2024 года, в отличие от версии 2020 года, также называет Украину главным источником экстремизма и обвиняет ее в распространении неонацистских идей. В документе отмечается, что России необходимо "ликвидировать" источник экстремистских угроз, который исходит из Украины", – говорится в ISW.

При этом эксперты напоминают, что в феврале 2022 года, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, он заявил, что Россия проводит "денацификацию" Украины — попытку оправдать устранение законной, демократически избранной власти Украины.

Эксперты добавляют, что Путин сделал подобные заявления недавно, подтвердив свой отказ рассматривать компромиссы по его требованиям, выдвинутых в конце 2021 и в начале 2022 года.

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