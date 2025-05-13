Путин заявил, что «извинений будет недостаточно»: что имел в виду

Диктатор России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" обсудил с бизнесменами ситуацию в экономике, условия для возвращения иностранных компаний на российский рынок и безуспешные попытки "недоброжелателей" навредить стране-агрессору. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на прокремлевское издание РИА Новости.

Владимир Путин

Путин рассказал, что на него выходят с просьбами о возвращении крупного иностранного бизнеса в Россию, но извинений будет недостаточно.

Он заявил, что на возможный возврат зарубежных компаний необходимо смотреть с прагматичной точки зрения:

"Надо посмотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, обижал нас — пусть сидит где-то, Бог с ними, кто-то ВСУ деньги перечислял. Нужно, чтобы они извинились – нет, нет. Вот этого точно недостаточно. Они сейчас приносят извинения <...> Если им нужно вернуться на наш рынок, что угодно, придут и поцелуют тебя в уста. Этого недостаточно".

При этом он заявил, что следует "по-человечески" отнестись к тем, кто на самом деле не хотел уходить из России:

"Были компании, которые не хотели, со слезами уходили".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин назвал придурками руководство стран, вводящих санкции против России, ведь они якобы вредят самим себе. Но учитывая, что глава Кремля чуть ли не впервые позволил себе нецензурную брань. Вероятно, санкции о РФ все же оказывают влияние на экономику страны.

Кремлевские пропагандисты, чтобы уладить косяк хозяина, взялись писать, что якобы "Путин дал самую откровенную оценку авторам санкций в отношении России. Они — придурки". Но на видео заметно, что глава Кремля заметно раздражен, ему не удается скрыть свои эмоции.