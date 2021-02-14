logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.02.2021

BTC/USD

49012.17

ETH/USD

1830.32

LTC/USD

220.89

НБУ 14.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Путин заявил, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что"
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заявил, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что"

Также российский президент Владимир Путин говорит, что "журналисты — четвертая власть, на которой лежит ответственность за Россию и в целом"

сегодня, 12:05
Автор:

Ольга Чародий

Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".

Путин заявил, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что"

Владимир Путин - фото из открытых источников

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с главредами росСМИ, видео фрагмента встречи опубликовано пропагандистским российским "Россия-24".

"Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", — заявил глава Кремля.

 Также как признался Путин, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе".

"На наших с вами плечах — я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть — огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", — обратился Путин к участникам встречи.

Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война".

Напомним, Владимир Путин рассказал о том, что будет с временно оккупированными территориями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в будущем. Об этом глава Кремля заявил во время своей встречи с руководителями российских пропагандистских СМИ. Встреча была проведена в контексте массовых протестов в поддержку заключённого оппозиционера Алексея Навального. Сообщается, что главный редактор пропагандистского канала "Russia Today" Маргарита Симоньян спросила Путина о том, планируют ли в Кремле и дальше оказывать "поддержку" террористам "ЛНР-ДНР". На это президент РФ ответил, что они не собираются "бросать Донбасс".




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8T9SFZDP60Q
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ