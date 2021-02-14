Путин заявил, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".

Владимир Путин - фото из открытых источников

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с главредами росСМИ, видео фрагмента встречи опубликовано пропагандистским российским "Россия-24".

"Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", — заявил глава Кремля.

Также как признался Путин, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе".

"На наших с вами плечах — я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть — огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", — обратился Путин к участникам встречи.

Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война".

Напомним, Владимир Путин рассказал о том, что будет с временно оккупированными территориями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в будущем. Об этом глава Кремля заявил во время своей встречи с руководителями российских пропагандистских СМИ. Встреча была проведена в контексте массовых протестов в поддержку заключённого оппозиционера Алексея Навального. Сообщается, что главный редактор пропагандистского канала "Russia Today" Маргарита Симоньян спросила Путина о том, планируют ли в Кремле и дальше оказывать "поддержку" террористам "ЛНР-ДНР". На это президент РФ ответил, что они не собираются "бросать Донбасс".





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