Путин заявил, что "не бросит Донбасс, несмотря ни на что"

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Ольга Чародий
Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что
Россия "не бросит Донбасс".
Владимир Путин - фото из открытых источников
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с главредами росСМИ, видео фрагмента встречи опубликовано пропагандистским российским "Россия-24".
Также как признался Путин,
что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и
увечья, особенно дети, в Донбассе".
Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война".
Напомним, Владимир Путин рассказал о том, что будет с временно оккупированными территориями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в будущем. Об этом глава Кремля заявил во время своей встречи с руководителями российских пропагандистских СМИ. Встреча была проведена в контексте массовых протестов в поддержку заключённого оппозиционера Алексея Навального. Сообщается, что главный редактор пропагандистского канала "Russia Today" Маргарита Симоньян спросила Путина о том, планируют ли в Кремле и дальше оказывать "поддержку" террористам "ЛНР-ДНР". На это президент РФ ответил, что они не собираются "бросать Донбасс".
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