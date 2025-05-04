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Путин заявил, что перемирие с Украиной неизбежно

Владимир Путин считает неизбежным перемирие России и Украины.

4 мая 2025, 11:22
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что возобновление отношений между Украиной и Россией является лишь вопросом времени. По его словам, в будущем неизбежно наступит перемирие между двумя странами.

Путин заявил, что перемирие с Украиной неизбежно

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину высказал свое мнение о возможности мира между Украиной и Россией. По его словам, это неизбежный процесс, который наступит в будущем.

"Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени. Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас... Это вопрос времени", — сказал Путин, добавив, что примирение возможно "с украинской частью русского народа".

Заявление Путина прозвучало на фоне объявленного им трехдневного "перемирия" в День победы. Президент Украины Владимир Зеленский отверг "перемирие" Путина и предложил российскому диктатору организовать настоящее прекращение огня на 30 дней. По словам Зеленского, за несколько дней невозможно организовать реальное перемирие.

В частности, Путин ранее объявлял так называемое "пасхальное перемирие", однако тогда Россия продолжила атаковать и по подсчетам Киева нарушила его 3 тысячи раз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин ответил, почему Россия не использует ядерное оружие для ударов по Украине. По словам российского диктатора, Москва способна победить Украину без ядерного оружия. Кроме того, Путин считает, что Россия не совершила ошибку с ядерной бомбой, несмотря на провокации.

Также "Комментарии" писали, что США начали шантажировать Россию. Это давление направлено на Путина, который должен определиться, закончить войну в Украине или потерять отношения с Трампом.



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