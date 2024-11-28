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Путин заявил, что удивился мужеству грузин: что поразило

Владимир Путин похвалил мужество руководящей партии Грузии, имеющей откровенные пророссийские взгляды.

сегодня, 17:36
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на происходящее в Грузии, где руководящая партия "Грузинская мечта" копирует некоторые законы РФ и заявила об отказе от вступления в ЕС. По словам Путина, это "мужественный" шаг от грузинских властей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на News Georgia.

Путин заявил, что удивился мужеству грузин: что поразило

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время брифинга с журналистами прокомментировал события в Грузии. По его словам, у Кремля нет связей с грузинскими властями.

"Когда события в Грузии начались, я, честно говоря, с удивлением на это смотрел и наблюдал. Мы не имеем с ними отношений, с руководством Грузии, никаких", – сказал Путин.

Также Путин заявил, что удивлен решениями партии "Грузинская мечта", которые и дальше сохраняют пророссийские взгляды.

"Но я просто удивлялся их мужеству и характеру, которые они проявляли для того, чтобы отстоять свою точку зрения", – сказал Путин.

Напомним, что грузинская оппозиция не признала результаты недавних выборов в Грузии, где по подсчетам ЦИК и, несмотря на результаты экзитполов, со значительным преимуществом победила руководящая партия "Грузинская мечта". Также результаты не признали и в Европейском Союзе, где призвали провести в Грузии повторное голосование.  

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия временно отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года. Провластная партия считает, что из-за членства в ЕС Грузия потеряет связи с другими странами.

Также "Комментарии" писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего настоящего победителя выборов в Грузии.



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Источник: https://t.me/NGnewsgeorgia/20054
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