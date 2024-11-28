Путин заявил, что удивился мужеству грузин: что поразило

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на происходящее в Грузии, где руководящая партия "Грузинская мечта" копирует некоторые законы РФ и заявила об отказе от вступления в ЕС. По словам Путина, это "мужественный" шаг от грузинских властей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на News Georgia.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время брифинга с журналистами прокомментировал события в Грузии. По его словам, у Кремля нет связей с грузинскими властями.

"Когда события в Грузии начались, я, честно говоря, с удивлением на это смотрел и наблюдал. Мы не имеем с ними отношений, с руководством Грузии, никаких", – сказал Путин.

Также Путин заявил, что удивлен решениями партии "Грузинская мечта", которые и дальше сохраняют пророссийские взгляды.

"Но я просто удивлялся их мужеству и характеру, которые они проявляли для того, чтобы отстоять свою точку зрения", – сказал Путин.

Напомним, что грузинская оппозиция не признала результаты недавних выборов в Грузии, где по подсчетам ЦИК и, несмотря на результаты экзитполов, со значительным преимуществом победила руководящая партия "Грузинская мечта". Также результаты не признали и в Европейском Союзе, где призвали провести в Грузии повторное голосование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия временно отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года. Провластная партия считает, что из-за членства в ЕС Грузия потеряет связи с другими странами.

Также "Комментарии" писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего настоящего победителя выборов в Грузии.