Путин заявил, что Украиной руководят внеземные силы

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Украиной могут руководить инопланетяне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума, где сделал несколько заявлений о войне в Украине. Российский диктатор отметил, что Украина может управлять внеземными силами.

"У меня иногда создается впечатление, что те, кто руководит Украиной, будто они вообще инопланетяне какие-то… Нет, я серьезно говорю, вы понимаете?", — сказал Путин.

Свой комментарий российский диктатор сделал по поводу потерь Украины на войне, которые назвал "колоссальным". Однако, согласно сообщению Генштаба ВСУ, потери России на войне составляют более 620 тыс. солдат ранеными и убитыми.

Издание The Economist со ссылкой на утечку документов из Министерства обороны США, 5 июля опубликовало, что Вашингтон оценивает потери России от 462 тыс. до 728 тыс. российских солдат, которые были убиты, ранены или взяты в плен во время вторжения в Украину. В июле российские СМИ "Медуза" и "Медиазона" опубликовали отчет, согласно которому с начала полномасштабного вторжения в Украину было убито около 120 тысяч российских военных.

Владимир Зеленский публично озвучил потери на войне в Украине 25 февраля 2024 года. По словам президента, на войне погибли около 31 тысячи украинских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ установили сразу два рекорда по потерям России на войне в августе.



Также "Комментарии" писали о заявлении Путина, который сказал о готовности России к переговорам. В ЦПД объяснили, возможно ли окончание войны.