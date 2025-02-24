Путин заявил, что войну в Украине одобрил Бог

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Бог одобрил полномасштабное вторжение России в Украину. По его словам, Москва получила миссию, которая якобы состоит в попытке защитить Россию военной агрессией против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

23 февраля Владимир Путин выступил в Кремле на церемонии "награждения героев России". Во время этого мероприятия российский диктатор рассказал, что Бог дал добро на проведение войны в Украине.

"Мы боремся за Родину и сделаем все для того, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам. Вот так сложилась судьба, так Богу было угодно, если можно так сказать: на наши плечи с вами выпала такая сложная, но почетная миссия – защитить Россию", — сказал Путин.

Далее Путин повторил кремлевские нарративы по поводу войны в Украине и назвал российских оккупантов "верными славным заветам родителей, дедов, прадедов".

"Выражая мужество, вы стоите на страже России, смело боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа", — сказал Путин в своей пропагандистской речи.

В результате российский диктатор назвал "огромной честью" умереть за защиту России.

Ранее Путин утверждал, что Россия "непосредственно управляется богом".

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, Россия за три года полномасштабной войны в Украине потеряла более 868 тыс. личного состава убитыми и ранеными. По оценкам западной разведки, количество погибших российских солдат достигает почти 200 тыс. человек, а раненых около 400 тыс. Кроме того, по данным ресурса "Горюшко", считающего погибших российских солдат по некрологам, на войне в Украине по состоянию на 24 февраля 2025 года погибли более 100 тыс. солдат РФ.

Ранее портал "Комментарии" писал, что русский священник назвал неожиданную причину смерти россиян на войне.

Также "Комментарии" писали, что вернувшиеся с войны в Украине россияне убили сотни своих граждан в России.