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Путин заявил о депортации жителей Херсона

Владимир Путин ожидает в скором времени боев за Херсон

сегодня, 14:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагенство "РИА Новости".

Путин заявил о депортации жителей Херсона

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

"Сейчас тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий", – заявил российский диктатор.

Депортацию украинцев со своих домов Владимир Путин прикрывает якобы заботой о людях.

По словам президента страны-агрессора, "гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий".

Стоит отметить, что в СМИ уже неоднократно появлялась информация о том, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра. Также захватчики выселяют жителей Херсона со своих домов, называя эти действия обязательной эвакуацией.

19 октября коллаборант Владимир Сальдо публично объявил, что так называемое руководство области тоже перебралось на левый берег.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский агрессор втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во время разговора с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Тем временем министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские силы могут вернуть город Херсон, что станет большим поражением РФ. Что происходит в районе Херсона? Действительно ли россияне оттуда выходят, или это более похоже на ловушку? Где сейчас наиболее "жарко"? Есть ли вероятность "заморозки" конфликта? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://ria.ru/20221104/putin-1829213573.html
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