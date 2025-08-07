Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским: какое условие

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна. По словам главы Кремля, для этого должны быть созданы определенные условия.

Глава Кремля Владимир Путин во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном прокомментировал возможность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам российского диктатора, Кремль не против переговоров с украинским лидером, но нужно создание определенных условий.

"Я уже неоднократно говорил, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", — сказал Путин, не разглашая, какие именно условия нужны для его встречи с Зеленским.

Путин также заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, а одним из возможных мест для переговоров может стать ОАЭ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заявления о "готовности" Путина встретиться с Зеленским является частью информационно-психологической бомбы, вбрасываемой Кремлем. В Москве уже неоднократно заявляли о якобы возможности встретиться с президентом Украины, в частности, такие сообщения озвучивал помощник Путина Дмитрий Песков. Однако в этих заявлениях также были определенные условия, реально не дававшие шанса на встречи Путина и Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным и назвал возможные форматы встречи с российским диктатором. По словам президента, пора "завершить войну".