commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским: какое условие

Владимир Путин сказал, что встреча с Владимиром Зеленским может состояться.

7 августа 2025, 15:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна. По словам главы Кремля, для этого должны быть созданы определенные условия.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава Кремля Владимир Путин во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном прокомментировал возможность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам российского диктатора, Кремль не против переговоров с украинским лидером, но нужно  создание определенных условий.

"Я уже неоднократно говорил, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", — сказал Путин, не разглашая, какие именно условия нужны для его встречи с Зеленским.

Путин также заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, а одним из возможных мест для переговоров может стать ОАЭ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заявления о "готовности" Путина встретиться с Зеленским является частью информационно-психологической бомбы, вбрасываемой Кремлем. В Москве уже неоднократно заявляли о якобы возможности встретиться с президентом Украины, в частности, такие сообщения озвучивал помощник Путина Дмитрий Песков. Однако в этих заявлениях также были определенные условия, реально не дававшие шанса на встречи Путина и Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным и назвал возможные форматы встречи с российским диктатором. По словам президента, пора "завершить войну".



