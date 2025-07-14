Путин заявил о серьезной проблеме в России: в Кремле назвали странную причину

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у РФ изменилась демографическая ситуация и теперь в стране больше мужского населения, чем женского. Это подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова, которая указала на причины демографического кризиса.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Путин провел совещание по социальным вопросам с Татьяной Голиковой, где озвучил существование демографической проблемы в РФ.
Вице-премьер РФ подтвердила слова Путина, отметив, что причиной сокращения женщин репродуктивного возраста в России стало наложение двух демографических волн.
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину с 2022 года Россию покинуло более 700 тысяч граждан РФ. К примеру, депутат Воронежского областного совета от Коммунистической партии Нина Беляева выступила против войны в Украине назвав приказ Путина "военным преступлением". После этого ее исключили из совета и она с детьми покинула страну.
Как правило, бежавшие из РФ были молодыми и хорошо образованными специалистами. Некоторые экономисты предположили, что бегство россиян способствовало оттоку мозгов из России. Путин назвал тех, кто покинул Россию после вторжения, "подмышками" и "изменниками", сравнив их с насекомыми.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин озвучил главную цель РФ в войне против Украины. По его словам, это "мирное и безопасное будущее России".
Также "Комментарии" писали о том, как патриарх Кирилл назвал Путина, начавшего войну против Украины.