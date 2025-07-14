Путин заявил о серьезной проблеме в России: в Кремле назвали странную причину

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у РФ изменилась демографическая ситуация и теперь в стране больше мужского населения, чем женского. Это подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова, которая указала на причины демографического кризиса.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин провел совещание по социальным вопросам с Татьяной Голиковой, где озвучил существование демографической проблемы в РФ.

"Вы наверняка помните известную песню с советских времен, когда девушки пришли на танцы и стоят в сторонке, потому что "на 10 девушек по статистике 9 ребят". Я так понимаю, что статистика у нас изменилась. У нас сейчас не хватает женщин", — сказал Путин.

Вице-премьер РФ подтвердила слова Путина, отметив, что причиной сокращения женщин репродуктивного возраста в России стало наложение двух демографических волн.

"В общем, это наша серьезная проблема, которая связана с двумя демографическими волнами. Одна демографическая волна времен великой отечественной войны, а вторая периода 90-х годов, которые наложились и резко сократили количество женщин репродуктивного возраста", — сказала Голикова.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину с 2022 года Россию покинуло более 700 тысяч граждан РФ. К примеру, депутат Воронежского областного совета от Коммунистической партии Нина Беляева выступила против войны в Украине назвав приказ Путина "военным преступлением". После этого ее исключили из совета и она с детьми покинула страну.

Как правило, бежавшие из РФ были молодыми и хорошо образованными специалистами. Некоторые экономисты предположили, что бегство россиян способствовало оттоку мозгов из России. Путин назвал тех, кто покинул Россию после вторжения, "подмышками" и "изменниками", сравнив их с насекомыми.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин озвучил главную цель РФ в войне против Украины. По его словам, это "мирное и безопасное будущее России".

Также "Комментарии" писали о том, как патриарх Кирилл назвал Путина, начавшего войну против Украины.