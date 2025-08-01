Путин заявил о серийном производстве ракеты, которую не может сбивать Украина

В пятницу, 1 августа, белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Оружие в РФ. Фото портал "Комментарии"

Путин снова вспомнил об "Орешнике". Российские СМИ отмечают, что по словам Путина, в России изготовлен первый серийный "Орешник". По его словам, ракета поступила в войска.

Путин ожидает, что вопрос поставки "Орешника" в Беларусь закроется до конца года, сейчас выбирается место размещения.

Напомним, что в ноябре 2024 года Россия нанесла удар по Днепру новой ракетой, которой позже Владимир Путин назвал "Орешником". Позже российский лидер неоднократно угрожал Украине новой ракетой.

Портал "Комментарии" писал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, производить это оружие в России могут практически без проблем, ведь большинство компаний, вовлеченных в процесс, не подпадают под санкции.

Зеленский отметил санкции против России за войну, которые будут реально исключать возможность масштабирования российского производства оружия.

"В частности, мы передадим нашим партнерам перечень российских предприятий, которые задействованы в производстве "Орешника" и других средств, которые россияне используют для обстрелов Украины. Все компании и физические лица, которые задействованы в этом, должны быть заблокированы по меньшей мере в ключевых юрисдикциях мира. В настоящее время большинство компаний, участвующих в производстве "Орешника", не под санкциями. Мы это исправим", – рассказал Зеленский.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что "Орешник" Украина сбить не может. По его словам, даже "болванки", обладая большой кинетической энергией, могут проникать глубоко под землю, поражая бункеры и подземные производства.



