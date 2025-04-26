Путин заявил о завершении операции в Курской области и рассказал, что будет дальше

Российский диктатор Владимир Путин заслушал доклад начальник Генштаба российской армии Валерия Герасимова о якобы завершении операции против ВСУ в Курской области. Ожидаемо Путин заявил о "полном разгроме украинских вооружённых формирований" в Курской области.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий ВС России и на других важнейших участках фронта", – заявил Путин.

Саму операцию ВСУ в Курской области российский диктатор назвал "авантюрой киевского режима".

В свою очередь по видеосвязи Валерий Герасимов подтвердил, что якобы все подразделения ВСУ, которые находились на территории Курской области, были вытеснены на территорию Украины. По словам Герасимова, в субботу был освобожден последний населённый пункт региона – село Горналь.

Также Герасимов подтвердил, что сейчас часть российских военных находится на приграничье Сумской области, где по словам представителя оккупационной армии, продолжается создание зоны безопасности, контролируются более 90 кв. км.

Стоит отметить, что несмотря на заявления Кремля на картах DeepState два района Курской области до сих пор подмечены как под контролем ВСУ. Официальных комментариев от Генштаба ВСУ никаких не поступало.

Читайте также на портале "Комментарии" — российским захватчикам удалось несколько сместить позиции ВСУ возле Покровска, а также в Сумской и Курской областях. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики зафиксировали, что россиянам удалось продвинуться вблизи международной границы в Курской области – севернее населенного пункта Горналь. Также россияне достигли северо-восточной окраины Олешни во время механизированного штурма. В направлении Олешни и под Горналем шли бои.



