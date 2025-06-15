Путин заявил об опасности для будущего России: что испугало диктатора

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что без сохранения традиционных ценностей Россия может утратить свою идентичность. По мнению главы Кремля, это может оказаться опасным для будущего России.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным предположил, что Россия в будущем может исчезнуть, если утратит свою идентичность в традиционных ценностях.

"Я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Россия просто потеряет свою идентичность, и это, с точки зрения страны, очень опасно", – заявил Путин.

Термин "традиционные ценности" активно используется российскими властями с 2012 года. Согласно официальным формулировкам, традиционные ценности России – это моральные и идеологические ориентиры, исторически присущие российскому обществу, формируют его культурное пространство, передаются из поколения в поколение.

На практике российские власти используют концепцию "традиционных ценностей" для оправдания агрессивной внешней политики, в том числе по вторжению в Украину. Кремль представляет это как защиту "духовности" и "традиционных ценностей" от "западного влияния". Также скрываясь под традиционными ценностями, российские власти осуществляют усиление государственного контроля над обществом через цензуру, ограничение свободы слова и продвижением пропаганды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян меняется мнение о мирных переговорах. Сколько поддерживает окончание войны.

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