Путин "жалеет" об эскалации: чем завершились переговоры лидеров России и Беларуси по ситуации на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в пятницу, 18 февраля, на переговорах с Лукашенко, обсудил ситуацию на Донбассе, которая, по его словам, только обостряется. Об этом сообщает Интерфакс.

Лукашенко на встрече с Путиным - фото из открытых источников

Как сообщил Путин, он "сожалеет", что на восточных территориях Украины началась эскалация.

"К сожалению, сейчас мы наблюдаем, наоборот, обострение ситуации на Донбассе", — заявил Путин на пресс-конференции с Александром Лукашенко в Москве.

Президент России сообщил, что выходом для Украины могут стать переговоры с властями самопровозглашенных республик — ЛНР и ДНР — и "чем раньше это произойдет, тем лучше".

"Констатировали с президентом Белоруссии, что залог восстановления гражданского мира в Украине и снятие напряженности вокруг этой страны — выполнение Минских договоренностей", — сообщил президент РФ.

Лукашенко также выразил свое мнение по ситуации на Донбассе. По словам Лукашенко, Европа впервые за десятки лет оказалась на пороге конфликта, в который может быть затянут весь континет.

"Владимир Владимирович только очень мягко сказал об обострении ситуации в Донецкой области. К сожалению, это так. Там уже люди готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут, как нам известно", – заявил Лукашенко на пресс-конференции.

Самопровозглашенный президент Беларуси также добавил, что обсудил с Путиным "общие действия как ответ на агрессивные действия западных партнеров".

Как сообщали ранее "Комментарии", Данилов назвал главную цель обновившихся на Донбассе обстрелов.

Также "Комментарии" писали, что главарь "ДНР" Пушилин объявил об эвакуации населения ОРДЛО в Россию.

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