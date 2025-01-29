Путин жаждет увидеть распластанный перед ним труп Зеленского: что делать Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин испытывает страшную неприязнь к президенту Владимиру Зеленскому, называет его нелегитимным и требует отставки, говорит российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его мнению, это происходит потому, что в феврале 2022 года Зеленский не сбежал из Киева.

Владимир Путин

"Думаю, Путин жгуче завидует восприятию Западом фигуры Зеленского, уважению Европы и США к бывшему артисту-юмористу. Но и это не все. Я уверен, что российский диктатор очень боится такого исхода войны, который позволил бы ему самому хоть на секунду допустить мысль, что Зеленский его одолел", — считает Яковина.

По его словам, россиянам не страшно проиграть какому-то условному немцу, но не кому-то из постсоветских стран.

"Поэтому для Путина принципиально важно, чтобы окончательное урегулирование в обязательном порядке предполагало уход лично Зеленского в отставку… Путин жаждет увидеть распластанный перед ним труп главного врага – хотя бы политический", — говорит Яковина.

Если это произойдет, добавляете он, Путин со спокойной душой сможет сказать себе: "Вот и у этого молодого-дерзкого я отобрал власть, влияние, территории и саму жизнь. Очередная моя победа!"

Но есть проблема, отмечает Яковина. Для участников переговоров требование Путина об отставке Зеленского в лучшем случае воспринимается, как странный каприз, в худшем – как нежелание вести переговоры.

Яковина считает, что Украина на все заявления РФ о нелегитимности Зеленского должна отвечать: "Легитимность самого Путина вообще нулевая, но мы тут собрались не о его "голосовании на пеньках" вспоминать, а заключить важную межгосударственную сделку. Путин же уводит наш разговор в сторону от центральной темы. Или, говоря понятным ему языком, гонит фуфло, пытается нас всех лохами выставить. Это контрпродуктивный подход".

По мнению Яковины, такой подход будет понятен Дональду Трампу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский отреагировал на обвинения Путина в нелегитимности.



