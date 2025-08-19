Путин ждет Трампа в Москве: Лавров сделал заявление

Рубрики
В то время, когда вновь активизировались разговоры о возможной встрече з российским диктатором Владимиром Путиным президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского глава МИД России Сергей Лавров намекнул, что неплохо было бы провести встречу с американским лидером в Москве. При этом о встрече с Зеленским Ларов ничего не сказал, отметив лишь, что Дональд Трамп "получил приглашение" приехать в Москву.
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
Российский министр напомнил, что 15 августа во время выступления перед журналистами диктатор Владимир Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве.
Американский президент сначала уклонился от прямого ответа. Впоследствии Трамп назвал эту идею "интересной", хотя предположил, что может получить критику за такой шаг.
Сергей Лавров в эфире российской программы "Вести" на гостелеканале "Россия" отреагировал на заявление Трампа, который сообщил, что Путин согласился на встречу с Зеленским. По его словам, российский диктатор, якобы, никогда не отказывался от переговоров с президентом Украины.
