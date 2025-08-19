Путин ждет Трампа в Москве: Лавров сделал заявление

В то время, когда вновь активизировались разговоры о возможной встрече з российским диктатором Владимиром Путиным президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского глава МИД России Сергей Лавров намекнул, что неплохо было бы провести встречу с американским лидером в Москве. При этом о встрече с Зеленским Ларов ничего не сказал, отметив лишь, что Дональд Трамп "получил приглашение" приехать в Москву.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российский министр напомнил, что 15 августа во время выступления перед журналистами диктатор Владимир Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве.

Американский президент сначала уклонился от прямого ответа. Впоследствии Трамп назвал эту идею "интересной", хотя предположил, что может получить критику за такой шаг.

Сергей Лавров в эфире российской программы "Вести" на гостелеканале "Россия" отреагировал на заявление Трампа, который сообщил, что Путин согласился на встречу с Зеленским. По его словам, российский диктатор, якобы, никогда не отказывался от переговоров с президентом Украины.

"Мы не отказываемся ни от каких форм работы, ни от двусторонних, ни от трехсторонних – президент об этом неоднократно говорил", – сказал Лавров.

"Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин, постоянно говорили", – сказал он.



