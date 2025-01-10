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Путин ждет звонка Трампа, но пока все сложно: в Кремле рассказали новые подробности об этой встрече

Российские пишут, что видение Путина и Трампа сильно отличается

10 января 2025, 20:26
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Лиля Воробьева

Сегодня со слов Дональда Трампа стало известно о том, что идет подготовка его встречи с Владимиром Путиным. Кремлевские паблики выяснили, что об этом думают в РФ.

Путин ждет звонка Трампа, но пока все сложно: в Кремле рассказали новые подробности об этой встрече

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

"Раньше мы писали: между Кремлем и командой Трампа есть неформальные контакты. Стороны обмениваются мнениями. Владимир Путин ожидает звонка от Дональда Трампа — либо до инаугурации, либо сразу после нее", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что Трамп в своем выступлении подчеркнул, что российский лидер хочет встретиться с ним. Это подтверждают в Кремле, однако подчеркивают, что "пока видения Путина и Трампа на ситуацию вокруг "СВО" сильно отличаются".

"Есть попытки найти компромисс, но пока это сложно, сказал источник в АП. Трамп при этом не скрывает, что тоже готовит встречу с лидером Китая",- пишут российские паблики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что его команда готовит встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным . Как считает политолог Виталий Бала, такие действия могут свидетельствовать о том, что реально у Трампа нет плана действий по завершению войны в Украине. В частности, он не знает, как претворить в жизнь свое обещание о прекращении войны в течение 24 часов.

По его мнению, если кремлевский диктатор Владимир Путин откажется встретиться с Трампом или выразит свое невосприятие плана Трампа, который до встречи должен быть озвучен, то новоизбранный президент может пойти другим путем прекращения войны, который будет выгоден Украине.

Также российский диктатор Владимир Путин готов ко встрече с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом без предварительных условий. Для этого нужны пожелания двух лидеров, а также политическая воля США, заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.



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