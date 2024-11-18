Путин жестко унизил Трампа: какую игру начал диктатор

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Ткачик Олеся
Москва и их союзники не планируют договариваться ни с президентом Дональдом Трампом, ни с кем-либо другим на Западе, считает политолог Михаил Басараб. По его мнению, россияне рассматривают какие-либо изменения во власти демократических государств с одним прицелом: демонтировать существующий международный порядок, разрушить НАТО и устранить США с пьедестала глобального лидера. Более того, добавляет политолог, в Кремле и других столицах Оси Зла считают, что политические процессы в Соединенных Штатах, включая результаты выборов, способствуют России.
Владимир Путин
По его мнению, от того, как быстро Вашингтон наконец-то официально признает и примет за реальность этот замысел, зависит размер Оси Зла, масштаб и разрушительные последствия неотвратимого силового столкновения Свободного мира и неоГУЛАГа. Басараб убежден, что чем дольше в Белом доме будут медлить с решением, тем больше будет Ось Зла, а масштабы и последствия глобального столкновения более разрушительны.
Именно поэтому, подчеркивает политолог, можно утверждать, что "мирные переговоры" возможны как процесс, но не как результат.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины.
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