Путин жестко унизил Трампа: какую игру начал диктатор

Москва и их союзники не планируют договариваться ни с президентом Дональдом Трампом, ни с кем-либо другим на Западе, считает политолог Михаил Басараб. По его мнению, россияне рассматривают какие-либо изменения во власти демократических государств с одним прицелом: демонтировать существующий международный порядок, разрушить НАТО и устранить США с пьедестала глобального лидера. Более того, добавляет политолог, в Кремле и других столицах Оси Зла считают, что политические процессы в Соединенных Штатах, включая результаты выборов, способствуют России.

Владимир Путин

"Для перезагрузки международного порядка Оси Зла требуется хаос и дискредитация глобального лидерства Америки. Именно для этого Кремль наносит массированные удары по всей Украине после того, когда Дональд Трамп пообещал мир, как только победит на выборах. Путин пытается показать, что слова президента США ничего не стоят", — подчеркнул Басараб.

По его мнению, от того, как быстро Вашингтон наконец-то официально признает и примет за реальность этот замысел, зависит размер Оси Зла, масштаб и разрушительные последствия неотвратимого силового столкновения Свободного мира и неоГУЛАГа. Басараб убежден, что чем дольше в Белом доме будут медлить с решением, тем больше будет Ось Зла, а масштабы и последствия глобального столкновения более разрушительны.

Именно поэтому, подчеркивает политолог, можно утверждать, что "мирные переговоры" возможны как процесс, но не как результат.

"Не будет войны в Украине, тогда для США создадут новую серьезную проблему. Мира не будет до тех пор, пока кто-то не потерпит безусловное поражение. Этот кто может и должен быть РФ. И сделать это желательно, пока Ось Зла не оформилась на бумаге", — подчеркнул Басараб.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины.



