Путин жестко высказался о требованиях ЕС по переговорам

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Лиля Воробьева
Сегодня ужин Путин сделал новое заявление об участии Европы в переговорном процессе. По его словам, пусть они (ЕС, ред.) лучше посидят дома и подумают
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил, что войну в Украине одобрил Бог. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Бог одобрил полномасштабное вторжение России в Украину. По его словам, Москва получила миссию, которая якобы состоит в попытке защитить Россию военной агрессией против Украины.
23 февраля Владимир Путин выступил в Кремле на церемонии "награждения героев России". Во время этого мероприятия российский диктатор рассказал, что Бог дал добро на проведение войны в Украине.
Далее Путин повторил кремлевские нарративы по поводу войны в Украине и назвал российских оккупантов "верными славным заветам родителей, дедов, прадедов".
В результате российский диктатор назвал "огромной честью" умереть за защиту России. Ранее Путин утверждал, что Россия "непосредственно управляется богом".
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