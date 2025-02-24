Путин жестко высказался о требованиях ЕС по переговорам

Сегодня ужин Путин сделал новое заявление об участии Европы в переговорном процессе. По его словам, пусть они (ЕС, ред.) лучше посидят дома и подумают

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"От России никто ничего не может требовать. Пусть они лучше посидят дома и подумают", — Путин о требовании ЕС участвовать в переговорах России и США по Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил, что войну в Украине одобрил Бог. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Бог одобрил полномасштабное вторжение России в Украину. По его словам, Москва получила миссию, которая якобы состоит в попытке защитить Россию военной агрессией против Украины.

23 февраля Владимир Путин выступил в Кремле на церемонии "награждения героев России". Во время этого мероприятия российский диктатор рассказал, что Бог дал добро на проведение войны в Украине.

"Мы боремся за Родину и сделаем все для того, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам. Вот так сложилась судьба, так Бог велел, если можно так сказать: на наши плечи с вами выпала столь сложная, но почетная миссия — защитить Россию", — сказал Путин.

Далее Путин повторил кремлевские нарративы по поводу войны в Украине и назвал российских оккупантов "верными славным заветам родителей, дедов, прадедов".

"Выражая мужество, вы стоите на страже России, смело боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа", — сказал Путин в своей пропагандистской речи.

В результате российский диктатор назвал "огромной честью" умереть за защиту России. Ранее Путин утверждал, что Россия "непосредственно управляется богом".

