Путина хотят оставить президентом пожизненно: Госдума будет принимать решение

Сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы от "Единой России" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова внесли на рассмотрение парламента законопроект, который разрешит действующему президенту РФ Владимиру Путину, по истечению срока, баллотироваться еще дважды. Об этом сообщает издание "Медуза".

ФОТО: Из открытых источников

"Гражданин России, дважды занимавший пост президента, не может избраться на новый срок. Но это требование не распространяется на человека, который занимал или занимает пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к Конституции, то есть Владимира Путина и Дмитрия Медведева", — сообщает издание.

Данный законопроект был подготовлен в целях осуществить поправки к Конституции Российской Федерации. Если Госдума примет законопроект, это позволит обнулить президентские сроки Владимира Путина и, возможно, и оставаться президентом как можно дольше.

К слову, по официальным данным, поправки к Конституции РФ поддержали около 78% россиян.

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