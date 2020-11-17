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Путина хотят оставить президентом пожизненно: Госдума будет принимать решение

В парламент РФ внесли законопроект об обнулении президентских сроков Владимира Путина

сегодня, 20:27
Автор:

Елизавета Черных

Сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы от "Единой России" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова внесли на рассмотрение парламента законопроект, который разрешит действующему президенту РФ Владимиру Путину, по истечению срока, баллотироваться еще дважды. Об этом сообщает издание "Медуза".

Путина хотят оставить президентом пожизненно: Госдума будет принимать решение

ФОТО: Из открытых источников

"Гражданин России, дважды занимавший пост президента, не может избраться на новый срок. Но это требование не распространяется на человека, который занимал или занимает пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к Конституции, то есть Владимира Путина и Дмитрия Медведева", — сообщает издание. 

Данный законопроект был подготовлен в целях осуществить поправки к Конституции Российской Федерации. Если Госдума примет законопроект, это позволит обнулить президентские сроки Владимира Путина и, возможно, и оставаться президентом как можно дольше. 

К слову, по официальным данным, поправки к Конституции РФ поддержали около 78% россиян. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Зеленский и Путин поздравили Санду с победой на выборах президента Молдавии. 


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Источник: https://meduza.io/news/2020/11/17/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-obnulenii-prezidentskih-srokov-vladimira-putina
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