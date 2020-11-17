Путина хотят оставить президентом пожизненно: Госдума будет принимать решение

Язык
Coinspot 17.11.2020
BTC/USD
17739.64
ETH/USD
477.50
LTC/USD
74.02
НБУ 17.11.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы от "Единой России" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова внесли на рассмотрение парламента законопроект, который разрешит действующему президенту РФ Владимиру Путину, по истечению срока, баллотироваться еще дважды. Об этом сообщает издание "Медуза".
ФОТО: Из открытых источников
Данный законопроект был подготовлен в целях осуществить поправки к Конституции Российской Федерации. Если Госдума примет законопроект, это позволит обнулить президентские сроки Владимира Путина и, возможно, и оставаться президентом как можно дольше.
К слову, по официальным данным, поправки к Конституции РФ поддержали около 78% россиян.
Как сообщали "Комментарии" ранее, Зеленский и Путин поздравили Санду с победой на выборах президента Молдавии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости