В Кремле растет напряжение: Владимир Путин может стать мишенью для покушения. Причина – его опасные ядерные игры, в частности продвижение системы "Орешник". Источники ФСБ подтверждают, что угроза настолько серьезна, что уже начались масштабные проверки.

Путин в опасности: элита РФ против его рискованных планов

Пропагандистский Telegram-канал "Кремлевская табакерка" сообщает, что в окружении Путина нарастает недовольство. Влиятельные лица, включая военных, боятся последствий реализации ядерных планов президента. Они считают, что такой риск может обернуться катастрофой для России, включая удары по Москве.

По данным ФСБ, первая группа подозреваемых – это представители российской элиты. Они обеспокоены тем, что действия Путина ведут страну к изоляции и хаосу. Эти люди рассматривают вариант устранения диктатора как единственный способ спасти собственное состояние и избежать разрушений.

Вторая возможная угроза поступает от радикальных групп. Ультраправые, включая неонацистов, обвиняют Путина в провалах на фронте и неспособности "освободить" территории, например Курскую область. Именно они пытались организовать покушение летом. Сейчас эти группировки активизировались снова.

ФСБ также рассматривает версию, что угроза может исходить от иностранных диверсионных групп. Однако главное внимание сосредоточено на внутренних заговорщиках. В Кремле считают, что нестабильная ситуация в стране только подогревает настроения заговорщиков.

Ранее "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, заявил, что применение ядерного оружия Кремлем возможно только в чрезвычайной ситуации. В своем интервью телеканалу Al Arabiya он подчеркнул, что у российского руководства нет "сумасшедших" и не рассматривает такого сценария как вероятный.