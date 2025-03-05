Путина "короновали": диктатору "присвоили" статус монарха

Премьер Мьянмы назвал российкого диктатора королем.

Путина назвали королем. Фото из открытых источников

Глава военного правительства Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн сравнил диктатора РФ Владимира Путина с королем.

Генерал отметил, что Путина можно именовать королем, поскольку он уже правит Россией "достаточный термин".

Об этом лидер Мьянмы заявил во время двусторонней встречи с Владимиром Путиным в Кремле.

Насколько я знаю, вы возглавляете Россию не пять и не десять лет, а уже достаточный срок. Вы уже не просто лидер страны, а можно сказать, что вы являетесь королем этой страны", — генерал Мин Аун Хлайн.

Мьянма остается одним из немногих государств, поддерживающих дружеские отношения с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно. "Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр торговли США Говард Лютник заявил, что президент США Дональд Трамп не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку. "Нет, Трамп не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", — ответил Говард Лютник. Относительно потенциальных последующих шагов и прекращения помощи Украине министр торговли США заверил, что Дональд Трамп "обдумает, что делать и как отвечать".