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Путина могут отстранить от власти в рамках завершения «СВО»

Путин не просто так заговорил о своем преемнике, вероятно, это один из сценариев завершения войны против Украины

сегодня, 10:11
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин неожиданно заговорил о возможном преемнике, что вызвало множество предположений. По мнению политолога Валерия Клочко, это вряд ли было случайностью.

Путина могут отстранить от власти в рамках завершения «СВО»

Владимир Путин

Эксперт предположил, что ситуация может развиваться по разным сценариям. Один из них – подготовка преемника Путина, ведь этот вопрос рано или поздно встанет. Другая версия – возможно устранение Путина от власти, особенно обсуждаемое в России на фоне вероятного завершения войны против Украины. По словам Клочко, даже если Россия не достигнет своих целей, этот сценарий остается актуальным.

Кроме того, эксперт обратил внимание на поддержку Украины со стороны Европы и США, в частности, на роль Дональда Трампа. На фоне этого в России нарастают экономические проблемы.

Еще одно возможное развитие событий – попытка России бросить все ресурсы на войну. В частности, представитель путинского режима Николай Патрушев может инициировать реприватизацию собственности олигархов для усиления государственного контроля, что фактически превратит страну в своеобразный новый СССР.

По словам Клочко, такой шаг может сопровождаться ограничениями в экономической сфере, в частности дефицитом товаров, нехваткой средств и введением продуктовых карт. Также существует риск изъятия государством средств с депозитных счетов россиян, на которых хранится более 50 триллионов рублей, что превышает годовой бюджет страны.

Эксперт не исключает, что сначала власти будут пытаться "выжать" средства из олигархов, однако это лишь один из возможных вариантов развития событий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что о преемнике также заговорил и Рамзан Кадыров. Кроме того, он попросил отставку.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KlaijGzzm5A

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