Путина могут убрать: диктатор реально боится за жизнь

В Кремле сформировались две влиятельные группы приближенных к диктатору Владимиру Путину. Одна из этих групп пытается убедить российского лидера прекратить войну, чтобы ослабить международные санкции против России. Вторая же настроена агрессивно и настаивает на продолжении военных действий против Украины.

Владимир Путин

Как считает отставной полковник британской армии Гемиш де Бреттон-Гордон, окружение Путина состоит как из близких друзей и советников, так и радикально настроенных сторонников жесткой политики. По его словам, эти "хищники" полагают, что перемирие с Украиной станет поражением для России.

В частности, Бреттон-Гордон отмечает, что Путин оказался в сложной ситуации. Российская экономика и военная промышленность понесли значительные потери, но страна все еще держится на плаву. Однако нет уверенности, как долго это сможет занять.

"Путин понимает, если согласится на мирное соглашение, это все может стать концом для него, ведь жестко настроенная часть его окружения никогда не простит ему этого", — отметил эксперт.

По его мнению, этот страх, вероятно, заставляет диктатора избегать переговоров.

Эксперт добавляет, если бы радикально настроенные сторонники считали, что Путин ведет Россию в неправильном направлении, они уже пытались бы его устранить. Однако пока они продолжают поддерживать диктатора.

"Путин оказался в сложной ситуации, имея страну, понесшую огромные потери. Он знает, если примет неправильное решение, это будет его конец, но им, вероятно, двигает другое, ведь он стремится сделать Россию большой", — отметил эксперт.

Гэмиш де Бреттон-Гордон предполагает, что, несмотря на стремление к величию, Путин может остаться в истории как один из худших лидеров России, а не наоборот.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путина могут отстранить от власти в рамках завершения "СВО".



