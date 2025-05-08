На торжества по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в Москву прибыли лидеры нескольких стран, в том числе глава Китая Си Цзиньпин. Тем не менее, за его участие в параде 9 мая России, вероятно, придется заплатить высокую цену, сообщила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Владимир Путин

По ее словам, Си Цзиньпин прибыл в Москву с четким планом и пониманием того, что требовать от Кремля. По мнению Романовой, китайский лидер использует свой визит как рычаг влияния для получения выгодных договоренностей, ведь он фактически выступает "живым щитом" для кремлевского диктатора Владимира Путина на фоне международной изоляции.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не может обеспечить безопасность лидерам других стран во время поездок в Москву на парад 9 мая. По его словам, ответственность за безопасность полностью лежит в России.

Романова предположила, что другие иностранные лидеры могли получить определенные бонусы за свое участие в мероприятии. Например, президент Сербии Александр Вучич неожиданно "поправился" и прибыл в Москву. По словам Романовой, это может свидетельствовать об определенных договоренностях, которые впоследствии станут известны.

Отдельное внимание эксперт уделила ситуации вокруг Вучича. По ее мнению, сербский президент рискнул своим международным статусом, ведь Евросоюз предупредил, что визит в Россию может усложнить процесс вступления Сербии в ЕС. Так что, вероятно, за свое участие в параде Вучич получит щедрую компенсацию, о чем он вскоре сообщит.

На фоне торжеств в Москве царит хаос: почти полностью отключен мобильный интернет, невозможно осуществить оплату по телефону, аэропорты испытывают коллапс из-за ограничений на вылет. По словам Романовой, в таких условиях произнесение речи Путиным о "победе" выглядит сомнительно и иронично.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто на самом деле будет принимать парад в Москве.



