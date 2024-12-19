Путину задали вопрос о войне: он не смог ответить

Российский диктатор Владимир Путин во время проведения ежегодной пресс-конференции "прямая линия", где отвечает на вопросы от граждан РФ, затруднился дать ответ на вопрос о том, когда закончатся бои в Курской области.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

На "прямой линии" с Путиным состоялся звонок с жительницей Курской области, которая спросила у российского диктатора о том, когда российская армия сможет "выбить" украинские силы с территории России. Путин отказался назвать конкретную дату и дал лишь обещание, что ВСУ когда-нибудь покинут территорию Курской области.

"Я сейчас не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют ВСУ с территории Курской области. Ребята воюют. Вот сейчас идет бой. И бои серьезные", — сказал Путин.

Далее российский диктатор добавил, что "нет сомнений" об освобождении Курской области. Также Путин пообещал россиянам, что восстановит жилье местным жителям в Курской области.

Напомним, что 6 августа украинские военные прорвали границу и вошли в Курскую область. Путин впервые прокомментировал вторжение ВСУ на территорию РФ только спустя сутки. Тогда Путин заявил, что заслушал доклады от Минобороны, Генерального штаба и ФСБ. Еще через 10 дней Путин снова отреагировал на бои в Курской области и сказал, что Россия даст "достойный ответ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по данным СМИ Путин приказал вернуть Курскую область до 1 октября. Однако впоследствии перенес дату на 1 ноября. Теперь же российский диктатор ожидает, что освободит Курскую область к 1 февраля 2025 года.

Также "Комментарии" писали о том, что разведка Южной Кореи назвала потери КНДР в Курской области.