Путина назвали «конченным идиотом»: какие амбиции диктатора не будут терпеть на Западе

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обругал кремлевского диктатора Владимира Путина и высмеял его за планы возродить Советский Союз. Кроме того, он подчеркнул, что российский президент должен понять одну единственную вещь, что "империи" уже больше нет.

Владимир Путин

Джонсон во время последнего интервью, фрагмент которого появился в соцсетях, подчеркнул, что Путин не понимает одну очевидную вещь, а именно, что Литва, Латвия, Эстония и Украина больше не являются частью так называемой российской империи.

"То, что делает Путин, архаично и варварски. Он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва — ни одна из этих стран больше не часть российской империи, и то же касается Украины. Все кончено. Кончено. Больше нет империи, Владимир, кончен идиот. Простите, но так оно и есть", — сказал Джонсон.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининградская область РФ исторически является частью Малой Литвы. В ответ на заявление литовского президента первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал, что все Балтийские страны должны принадлежать России. По его словам, если уж пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика якобы должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна — нынешний Вильнюс, с 1795 года являвшийся столицей Виленской губернии Российской империи, заявил Алексей Журавлев. По словам депутата, для России был бы полезен так называемый Сувальский коридор, который обеспечил бы удобную поставку Калининградской области.



