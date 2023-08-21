Путина не будет на саммите БРИКС: СМИ узнали, о важном нюансе

Неявка Владимира Путина на саммит БРИКС свидетельствует об изоляции РФ и очень ограниченных возможностях российского президента перемещаться по миру. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, который состоится на этой неделе.

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Неучастие Владимира Путина красноречиво свидетельствует об изоляции России и о сужении горизонтов российского лидера, говорится в публикации.

Как пишет издание, ранее Путин был человеком, на которого следует обратить внимание. Однако после его вторжения в Украину мир воспринимает его по-другому. Теперь российский лидер отсутствует на мировой политической арене.

БРИКС – межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Ожидается, что на саммите будут присутствовать лидеры других членов экономического блока БРИКС – президент Южной Африки Сирилл Рамафоса, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) пройдет в Южной Африке с 22 по 24 августа. Президент ЮАР Сирил Рамафоса 14 июля заявил, что Владимир Путин лично посетит саммит.



Напомним, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львов-Беловой. Ордера выданы в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает этот шаг и к чему может привести.

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