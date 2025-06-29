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Путина окончательно лишат финансирования: Франция пошла на кардинальный шаг

Если такое случится, это создаст прецедент, который могут последовать примеру других государств.

29 июня 2025, 07:05 comments2299
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Клименко Елена

Российские государственные резервы, находящиеся в европейских финансовых учреждениях, остаются заблокированными, однако формально еще принадлежат Российской Федерации. Эта ситуация может измениться в ближайшее время: Франция рассматривает возможность принятия закона, который позволит конфисковать эти активы, тем самым создав правовой прецедент. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона.

Путина окончательно лишат финансирования: Франция пошла на кардинальный шаг

Фото: из открытых источников

По словам Стефанчука, на прошлой неделе у него был ряд встреч с парламентариями ЕС, в ходе которых активно обсуждались варианты правового механизма изъятия российских активов. Если Париж действительно сделает этот шаг, это может стать ориентиром других европейских стран.

Спикер Верховной Рады подчеркнул, что в Европе растет осознание необходимости долгосрочной поддержки Украины. Именно с этим связано стремление направить активы агрессора на финансирование украинского сопротивления.

В настоящее время на Западе заблокировано около $300 миллиардов валютных резервов РФ – это почти половина всех активов Центробанка России до начала полномасштабного вторжения. В основном это ценные бумаги, банковские вклады и счета в ведущих мировых валютах.

Хотя уже несколько лет идут дебаты по поводу окончательной конфискации этих средств в пользу Украины, пока используются только проценты, которые они приносят. Но эти суммы незначительны по сравнению с полной стоимостью активов.

Как уже писали "Комментарии", на саммите Европейского Совета, который начался 26 июня в Брюсселе, лидерам ЕС не удалось принять единое официальное заявление в поддержку Украины из-за заблокировавшей документ Венгрии. В итоге текст был обнародован как дополнение к выводам саммита, получившим одобрение 26 из 27 государств-членов.



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