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Slava Kot
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российского диктатора Владимира Путина обманывает его окружение, в том числе помощник президента РФ Николай Патрушев, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко отметил, что у западных медиа иногда появляются материалы со ссылкой на "источники из кремля", содержащие российскую пропаганду. По его словам, основными кремлевскими источниками выступают трое представителей из окружения Путина, обманывающих российского диктатора.
По словам руководителя ЦПД, каждый из окружения Путина имеет свои собственные цели по поводу ложной информации, которую они доносят главе Кремля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что источники из Кремля рассказали, когда Путин пойдет на мирные переговоры.
Также "Комментарии" писали, что на Западе прогнозируют неожиданный конец Путина.