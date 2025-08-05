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"Путина опять на*бали": как в Кремле обманывают российского диктатора

В Кремле дезинформируют Путина, чтобы он верил в скорую победу России в войне против Украины.

5 августа 2025, 15:35
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Slava Kot

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российского диктатора Владимира Путина обманывает его окружение, в том числе помощник президента РФ Николай Патрушев, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Путина опять на*бали": как в Кремле обманывают российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отметил, что у западных медиа иногда появляются материалы со ссылкой на "источники из кремля", содержащие российскую пропаганду. По его словам, основными кремлевскими источниками выступают трое представителей из окружения Путина, обманывающих российского диктатора.

"Путина снова на*бали патрушев, кириенко и герасимов. Вот эти глупые вещи об "украинском фронте не выдержит 2-3 месяца", которые появляются в западных медиа как источники из кремля, обычно озвучивают именно эти трое… А путин — любитель простых решений, который до сих пор верит бумажным отчетам", — отмечает Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, каждый из окружения Путина имеет свои собственные цели по поводу ложной информации, которую они доносят главе Кремля.

"Патрушеву выгодно закапывать путина еще больше в войну, чтобы попытаться сделать преемником своего сына, не говоря уже о других плюшках и откаты. кириенко из администрации путина тоже сидит на потоках и зацикливает из-за войны на себя региональную вертикаль власти. А герасимов просто ничего другого кроме войны не знает", — считает Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что источники из Кремля рассказали, когда Путин пойдет на мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали, что на Западе прогнозируют неожиданный конец Путина.



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Источник: https://t.me/akovalenko1989/9601
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