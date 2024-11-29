Путина поймали на лжи об «Орешнике»: почему эта ракета не чудо-оружие

Российский диктатор Владимир Путин продолжает продвигать мифы об "уникальном оружии без аналогов". На этот раз речь идет о ракете под названием "Орешник". Однако, как отметил в эфире 24 канала военный эксперт Александр Мусиенко, эта ракета, вероятно, является модернизированной версией из старого семейства ракет "Тополь".

Ракета Орешник

По его мнению, Россия пытается совершенствовать комплексы, давно находящиеся на вооружении. Подобная риторика уже использовалась Кремлем в случае с ракетами "Кинжал" и "Циркон", которые оказались уязвимы для систем противовоздушной обороны, таких как ЗРК Patriot.

По его словам, Путин снова разгоняет миф о своем "уникальном" оружии. Но предыдущие примеры показали, что подобные заявления не выдерживают проверку реальностью.

"Есть другой момент. В России задерживают и преследуют разработчиков разного оружия. Там уже есть реальные приговоры для тех, кто завышал технические показатели. Но Путин снова становится на те же грабли. Он достает "козырь" и говорит, что "Орешник" точно не имеет аналогов в мире", — отметил Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что Россия сначала только опробовала новую ракету, а спустя короткое время объявила о ее готовности к применению. Сразу после этого Кремль провел традиционную атаку, комбинируя крылатые ракеты и беспилотники.

Хотя Путин может еще несколько раз использовать "Орешник", эксперт считает, что массовыми такие удары не станут.

"Путин тянет время. Он пытается угрожать и держать всех в напряжении из-за "чудо-оружия". Это тоже вариант давления на США, чтобы они садились за переговоры и снимали это "напряжение", — считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин грозится ударить по Украине "Орешником".



