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Путина поймали на лжи об «Орешнике»: почему эта ракета не чудо-оружие

Путин лжет об «Орешнике», чтобы держать Запад в страхе и повышать ставки на переговорах

сегодня, 11:44
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Ткачик Олеся

Российский диктатор Владимир Путин продолжает продвигать мифы об "уникальном оружии без аналогов". На этот раз речь идет о ракете под названием "Орешник". Однако, как отметил в эфире 24 канала военный эксперт Александр Мусиенко, эта ракета, вероятно, является модернизированной версией из старого семейства ракет "Тополь".

Путина поймали на лжи об «Орешнике»: почему эта ракета не чудо-оружие

Ракета Орешник

По его мнению, Россия пытается совершенствовать комплексы, давно находящиеся на вооружении. Подобная риторика уже использовалась Кремлем в случае с ракетами "Кинжал" и "Циркон", которые оказались уязвимы для систем противовоздушной обороны, таких как ЗРК Patriot.

По его словам, Путин снова разгоняет миф о своем "уникальном" оружии. Но предыдущие примеры показали, что подобные заявления не выдерживают проверку реальностью.

"Есть другой момент. В России задерживают и преследуют разработчиков разного оружия. Там уже есть реальные приговоры для тех, кто завышал технические показатели. Но Путин снова становится на те же грабли. Он достает "козырь" и говорит, что "Орешник" точно не имеет аналогов в мире", — отметил Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что Россия сначала только опробовала новую ракету, а спустя короткое время объявила о ее готовности к применению. Сразу после этого Кремль провел традиционную атаку, комбинируя крылатые ракеты и беспилотники.

Хотя Путин может еще несколько раз использовать "Орешник", эксперт считает, что массовыми такие удары не станут.

"Путин тянет время. Он пытается угрожать и держать всех в напряжении из-за "чудо-оружия". Это тоже вариант давления на США, чтобы они садились за переговоры и снимали это "напряжение", — считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин грозится ударить по Украине "Орешником".




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Источник: https://24tv.ua/raketa-oreshnik-pro-shho-svidchit-neshhodavnya-zayava-putina_n2696485
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