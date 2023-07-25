Путина предупредили о мятеже Пригожина: был абсолютный ужас и растерянность

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
По информации украинской разведки и европейских разведывательных управлений, президент России Владимир Путин знал о бунте Пригожина, однако не способен был действовать решительно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Washington Post.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Европейская разведка утверждает, что за несколько дней до начала мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Путина проинформировали. Руководство РФ усилило меры безопасности на нескольких стратегических объектах, включая Кремль, однако не прибегло к более сильным шагам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Подобные заявления представителей европейской разведки согласовываются со словами директора ЦРУ Уильяма Бернса, указавшего, что российские службы безопасности и лица, принимающие решение "были растерянные" в период 36 часов мятежа Пригожина.
Таким образом, отсутствие приказов от Кремля заставило региональных чиновников действовать самостоятельно, после того, как 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов и взяли контроль над командным центром армии РФ. Местные чиновники решили не останавливать Пригожина, не получив приказов из Кремля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинскую разведку получил секретный доклад Кремля о срыве зернового соглашения.
Также "Комментарии" писали о Путине, попавшем в ловушку Украины после выхода России из зерновой сделки.
Обсуждения
Новости