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Путина предупредили о мятеже Пригожина: был абсолютный ужас и растерянность

Руководство Кремля, несмотря на полученную за несколько дней информацию о бунте Пригожина, было парализовано на всех уровнях.

сегодня, 11:45
Автор:
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Slava Kot
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По информации украинской разведки и европейских разведывательных управлений, президент России Владимир Путин знал о бунте Пригожина, однако не способен был действовать решительно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Washington Post.

Путина предупредили о мятеже Пригожина: был абсолютный ужас и растерянность

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Европейская разведка утверждает, что за несколько дней до начала мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Путина проинформировали. Руководство РФ усилило меры безопасности на нескольких стратегических объектах, включая Кремль, однако не прибегло к более сильным шагам.


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"У Путина было время, чтобы принять решение ликвидировать мятеж и арестовать организаторов. Затем, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях... Был ужас и растерянность. Они долго не знали, как реагировать", — сказал один из чиновников европейской безопасности.

Подобные заявления представителей европейской разведки согласовываются со словами директора ЦРУ Уильяма Бернса, указавшего, что российские службы безопасности и лица, принимающие решение "были растерянные" в период 36 часов мятежа Пригожина.

"Это также разоблачает страх Путина прямо противостоять полководцу-отступнику, который в течение десятилетия получил поддержку в российской системе безопасности", — считает издание Washington Post.

Таким образом, отсутствие приказов от Кремля заставило региональных чиновников действовать самостоятельно, после того, как 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов и взяли контроль над командным центром армии РФ. Местные чиновники решили не останавливать Пригожина, не получив приказов из Кремля. 

"Местные власти не получали никаких команд от руководства. С нашей точки зрения, это самый большой признак нездоровой ситуации внутри России. Авторитарная система сформирована таким образом, что без очень четкой команды руководства люди ничего не делают", —   сказал представитель украинской разведки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинскую разведку получил секретный доклад Кремля о срыве зернового соглашения.

Также "Комментарии" писали о Путине, попавшем в ловушку Украины после выхода России из зерновой сделки.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/07/25/putin-prigozhin-rebellion-kremlin-disarray/
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